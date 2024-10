Inativos da Semana 6 do Fantasy Football: Quem entra e quem sai?

Quem você deve começar? Quem você deve sentar? Para ajudá-lo a definir suas escalações de futebol fantasia e evitar a contratação de um jogador ofensivo que não estará na escalação, postaremos atualizações e análises relevantes para a fantasia aqui, à medida que os times da NFL divulgam suas listas oficiais de inativos. Todas as classificações citadas nesta coluna vêm das classificações da equipe do ESPN Fantasy.

Os inativos oficiais de domingo devem começar a chegar aproximadamente 90 minutos antes dos horários programados para o início: por volta das 11h30 ET para os primeiros jogos e 14h30 ET para os jogos do final da tarde.

Atualize frequentemente para obter as informações mais recentes.

9h30 Jogo em Londres

Gabe Davis, WR, JAX: Joelho — Ativo

Impacto: Embora tenha praticado de forma limitada, ele viajou até Londres, então é provável que tente.

Evan Engram, TE, JAX: Isquiotibiais – Ativo

Impacto: Da mesma forma, por que não se vestir bem se você já teve problemas para cruzar o Atlântico?

Jogos das 13h00 horário do leste dos EUA

Matt Prater, K, ARI: Joelho — Questionável

Impacto: Chad Ryland foi elevado mais uma vez do time de treino. Espere que Ryland cuide das tarefas de chute.

Zay Jones, WR, ARI: Isquiotibiais – FORA

Impacto: Sua suspensão acabou, mas pode levar algum tempo até que ele esteja pronto para o jogo.

Rasheen Ali, RB, BAL: Pescoço — Questionável

Impacto: Com Derrick Henry e Justice Hill indo tão bem, não há necessidade de apressar o novato.

Deonte Harty, WR, BAL: Joelho — Questionável

Impacto: Rashod Bateman (virilha) foi retirado do relatório de lesões e será titular.

Nick Chubb, RB, CLE: Joelho — FORA

Impacto: À medida que o “retorno do relógio IR” continua a funcionar, Jerome Ford cuidará das tarefas do RB1…

Nyheim Hines, RB, CLE: Joelho — FORA

Impacto: … com Pierre Strong Jr. e D’Onta Foreman na mixagem para trabalho de backup.

Christian Watson, WR, GB: Tornozelo — Questionável

Impacto: Dontayvion Wicks poderia mais uma vez se destacar, já que Watson esteve limitado durante toda a semana.

Luke Musgrave, TE, GB: Tornozelo — SAÍDA/IR

Impacto: O jogo estelar de Tucker Kraft torna esta perda bastante suportável.

Joe Mixon, RB, HOU: Tornozelo — Questionável

Impacto: espera-se que ele jogue. Enquanto isso, Dameon Pierce (tornozelo) foi retirado do relatório de lesões.

Robert Woods, WR, HOU: Pé — FORA

Impacto: Além disso, com Nico Collins (músculo posterior da coxa) no IR, espere que Stefon Diggs e Tank Dell brilhem.

Anthony Richardson, QB, IND: Oblíquo – Questionável

Impacto: É provável que seja uma decisão durante o jogo, mas inclinando-se para ele jogar. Com todos os problemas do WR, porém, espere muitas transferências.

Jonathan Taylor, RB, IND: Tornozelo — FORA

Impacto: Trey Sermon (clavícula) foi retirado do relatório de lesão e deve ser titular.

Josh Downs, WR, IND: Dedo do pé – Questionável

Impacto: Parece que ele vai se vestir bem, mas não espere uma grande diferença de estatísticas neste fim de semana.

Michael Pittman Jr., WR, IND: Voltar — Questionável

Impacto: praticado na íntegra na sexta-feira em meio a rumores anteriores de que uma restrição de RI estava se aproximando. É uma situação muito precária, mas ele viajou com a equipe.

Rhamondre Stevenson, RB, NE: Pé — FORA

Impacto: Antonio Gibson e JaMycal Hasty farão dupla no backfield.

Kendrick Bourne, WR, NE: Joelho — Questionável

Impacto: Mesmo que jogue, ter Drake Maye fazendo sua estreia como QB titular não é o ideal.

KJ Osborn, WR, NE: Ombro — Questionável

Impacto: Semelhante a Bourne, não há muitas vantagens aqui, mesmo que ele possa ir.

Derek Carr, QB, NÃO: Oblíquo – FORA

Impacto: A “Era Spencer Rattler” começou oficialmente?

Kendre Miller, RB, NÃO: Isquiotibiais – Ativado por IR

Impacto: Mesmo assim, Alvin Kamara (quadril/mão) foi retirado do relatório de lesões e deve mais uma vez dominar os toques de defesa.

Taysom Hill, TE, NÃO: Costelas – FORA

Impacto: Mais Foster Moreau.

Rachaad White, RB, TB: Pé — Duvidoso

Impacto: Espere Bucky Irving cedo e frequentemente neste.

Jalen McMillan, WR, TB: Isquiotibiais – Questionável

Impacto: A expectativa é que ele jogue, embora não esteja nem perto do valor fantasioso de Mike Evans ou Chris Godwin.

Trey Palmer, WR, TB: Concussão – FORA

Impacto: Palmer e Kameron Johnson (tornozelo) ficarão sentados, deixando o gráfico de profundidade WR em Tampa Bay bastante esparso.

Brian Robinson Jr., RB, ERA: Joelho — FORA

Impacto: Pelo menos Austin Ekeler (calcanhar) foi retirado do relatório de lesões.

Jogos das 16h00 horário do leste dos EUA

Ian Thomas, TE, CAR: Panturrilha — Ativado por IR

Impacto: Ele deverá substituir Tommy Tremble (concussão), que foi descartado.

Diontae Johnson, WR, CAR: Tornozelo — Questionável

Impacto: Ele deverá poder jogar, assim como Xavier Legette (ombro), que foi retirado do relatório de lesão.

Audric Estime, RB, DEN: Tornozelo — Ativado por IR

Impacto: Ele deveria ocupar uma parte menor do comitê de defesa.

Josh Reynolds, WR, DEN: Mão — SAÍDA/IR

Impacto: Lil’Jordan Humphrey ganha valor. Marvin Mims Jr. e/ou Troy Franklin puderam ver alguns alvos extras.

Gus Edwards, RB, LAC: Tornozelo — SAÍDA/IR

Impacto: JK Dobbins receberá a maioria dos toques de RB. Kimani Vidal pôde ver algum trabalho de apoio.

Zamir Branco, RB, LV: Virilha – Questionável

Impacto: Ainda não está claro se é White ou Alexander Mattison liderando o backfield de Las Vegas na Semana 6.

Davante Adams, WR, LV: Isquiotibiais – FORA

Impacto: Mais uma semana perdida. DJ Turner e Tre Tucker podem novamente ter algum nível de relevância de fantasia.

Jakobi Meyers, WR, LV: Tornozelo — Duvidoso

Impacto: Um rebaixamento no sábado não é um bom presságio para suas chances de jogar.

Cordarrelle Patterson, RB, PIT: Tornozelo — FORA

Impacto: Jaylen Warren (joelho) foi retirado do relatório de lesões e irá soletrar Najee Harris.

MyCole Pruitt, TE, PIT: Joelho — FORA

Impacto: Enquanto isso, Pat Freiermuth (panturrilha) foi retirado do relatório de lesões e será titular.

Jogo de domingo à noite

Malik Nabers, WR, NYG: Concussão – FORA

Impacto: Darius Slayton e Wan’Dale Robinson compensarão.

Devin Singletary, RB, NYG: Virilha – FORA

Impacto: Veremos mais uma vez a equipe recorrer ao novato Tyrone Tracy Jr.

Chase Brown, RB, CIN: Quad– Questionável

Impacto: Espera-se que jogue e separe os carregamentos de maneira bastante uniforme com Zack Moss (pé).