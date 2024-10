Inativos da Semana 7 do Fantasy Football: Quem entra e quem sai?

Quem você deve começar? Quem você deve sentar? Para ajudá-lo a definir suas escalações de futebol fantasia e evitar a contratação de um jogador ofensivo que não estará na escalação, postaremos atualizações e análises relevantes para a fantasia aqui, à medida que os times da NFL divulgam suas listas oficiais de inativos. Todas as classificações citadas nesta coluna vêm das classificações da equipe do ESPN Fantasy.

Os inativos oficiais de domingo devem começar a chegar aproximadamente 90 minutos antes dos horários programados para o início: por volta das 11h30 ET para os primeiros jogos e 14h30 ET para os jogos do final da tarde.

Atualize frequentemente para obter as informações mais recentes.

9h30 Jogo em Londres

Rhamondre Stevenson, RB, NE: Pé — Ativo

Impacto: Todos os sinais apontavam para Stevenson respondendo à chamada na manhã de domingo em Londres.

Javon Baker, WR, NE: Doença — Inativo

Impacto: Ele está saudável há semanas, então esta doença certamente não ajudou em nada. Tyquan Thornton também está sentado.

Travis Etienne Jr., RB, JAX: Isquiotibiais – Inativo

Impacto: Tank Bigsby e D’Ernest Johnson cuidarão dos carregamentos.

Jogos das 13h00 horário do leste dos EUA

Darrynton Evans, RB, BUF: Isquiotibiais – Duvidoso

Impacto: Parece que Evans ainda não está pronto para fazer sua estreia em 2024, mas…

Ray Davis, RB, BUF: Panturrilha — Questionável

Impacto: … James Cook (dedo do pé) está pronto para rolar e deve ver a maior parte da ação RB de Buffalo.

Nick Chubb, RB, CLE: Joelho — Ativado por IR

Impacto: Não se sabe exatamente quantos snaps ele joga, mas ele pôde ver muita ação desde …

Jerome Ford, RB, CLE: Isquiotibiais – FORA

Impacto: … Ford está fora pelo menos na semana 7. Pierre Strong Jr. e D’Onta Foreman vão lidar com o que Chubb não consegue.

Nyheim Hines, RB, CLE: Joelho — Questionável

Impacto: Hines praticou integralmente esta semana, mas provavelmente esperará pelo menos até o próximo domingo para retornar da lista de PUPs.

Dontayvion Wicks, WR, GB: Ombro — Questionável

Impacto: Embora Wicks tenha praticado de forma limitada durante toda a semana, Christian Watson (tornozelo) parece estar pronto para ir.

Robert Woods, WR, HOU: Pé — FORA

Impacto: Xavier Hutchinson pode ver alguns alvos atrás da dupla Stefon Diggs e Tank Dell.

Jonathan Taylor, RB, IND: Tornozelo — FORA

Impacto: Trey Sermon (joelho) foi retirado do relatório de lesões e será titular.

Josh Downs, WR, IND: Dedo do pé – Questionável

Impacto: Ele teve ação limitada no final da semana, mas parece estar no caminho certo para jogar no domingo.

Alec Pierce, WR, IND: Ombro — Questionável

Impacto: Depois de começar o treino completo na sexta-feira, espere ver Pierce no amontoado de domingo.

Michael Pittman Jr., WR, IND: Voltar — Questionável

Impacto: Completando o “trio misterioso WR” em Indy, a falta de prática de Pittman na sexta-feira deixa no ar sua disponibilidade no domingo, mas ele supostamente tentará jogar.

Skylar Thompson, QB, MIA: Costelas – Questionável

Impacto: Tyler Huntley começará na Semana 7, com Tua Tagovailoa potencialmente a caminho de retornar para a Semana 8.

Odell Beckham Jr., WR, MIA: Isquiotibiais – Questionável

Impacto: Nenhuma captura na semana passada, não há necessidade de esperar por ele. Malik Washington é uma aposta um pouco mais positiva.

Aaron Jones, RB, MIN: Isquiotibiais – Questionável

Impacto: Parece que Jones estará em campo no domingo, embora os Vikings tenham negociado por Cam Akers no início da semana.

TJ Hockenson, TE, MIN: Joelho — FORA

Impacto: Ainda há tempo até que os Vikings sejam forçados a ativá-lo por IR, então um pouco mais de paciência parece prudente.

Dallas Goedert, TE, PHI: Isquiotibiais – FORA

Impacto: Grant Calcaterra e Jack Stoll tentarão ocupar o lugar de Goedert.

Kenneth Walker III, RB, SEA: Doença — Questionável

Impacto: Isso aconteceu no sábado, tornando-se uma decisão provável durante o jogo. Um pivô para Zach Charbonnet pode ser necessário.

Will Levis, QB, DEZ: Ombro — FORA

Impacto: Levis não jogará e poderá até perder vários jogos daqui para frente. Mason Rudolph começará em seu lugar.

Tyjae Spears, RB, DEZ: Isquiotibiais – FORA

Impacto: Tony Pollard recebe a ligação na liderança, com Julius Chestnut pegando recados.

Treylon Burks, WR, DEZ: Joelho — SAÍDA/IR

Impacto: Calvin Ridley e Tyler Boyd poderiam potencialmente atingir mais alvos.

Jogos das 16h00 horário do leste dos EUA

Jonathon Brooks, RB, CAR: Joelho — FORA

Impacto: Chuba Hubbard começa novamente. Um retorno na semana 9 para Brooks parece ser o objetivo atual.

Tommy Tremble, TE, CAR: Voltar — Questionável

Impacto: O problema nas costas se soma ao fato de ele ainda estar no protocolo de concussão da liga no final da semana. Ja’Tavion Sanders pode estar na fila para a largada.

Diontae Johnson, WR, CAR: Costelas – Questionável

Impacto: Ele está afastado devido a problemas nos tendões da coxa e agora algumas outras lesões foram corrigidas. Existem muitos pontos de interrogação para arriscar iniciá-lo na fantasia, mesmo que ele se adapte.

David Moore, WR, CAR: Joelho — Questionável

Impacto: Mesmo que jogue, Jonathan Mingo seria a melhor adição especulativa esta semana.

JuJu Smith-Schuster, WR, KC: Isquiotibiais – Questionável

Impacto: Os sinais apontam para que o veterano possa tentar esta semana.

Cooper Kupp, WR, LAR: Tornozelo — Questionável

Impacto: provavelmente será uma decisão durante o jogo. Não há razão para arriscar trazê-lo de volta até que esteja 100% pronto.

Jordan Whittington, WR, LAR: Ombro — Questionável

Impacto: atualmente espera-se que ele jogue. Ele viu metas de dois dígitos no último jogo dos Rams com Kupp de fora.

Zamir Branco, RB, LV: Virilha – Questionável

Impacto: Um treino completo de sexta-feira aponta para um comitê de domingo formado por White e Alexander Mattison.

Jakobi Meyers, WR, LV: Tornozelo — Duvidoso

Impacto: Um membro do trio Tre Tucker, Tyreik McAllister e DJ Turner pode se destacar no domingo. Qual deles? Essa é a grande incógnita.

Matthew Wright, K, SF: Ombro — SAÍDA/IR

Impacto: Os 49ers aparentemente tiveram mais kickers nesta temporada do que Spinal Tap teve bateristas.

Jake Moody, K, SF: Tornozelo — FORA

Impacto: Moody ainda não está pronto para retornar, então Anders Carlson tentará evitar a “maldição das lesões” neste fim de semana.

Jauan Jennings, WR, SF: Quadril — FORA

Impacto: Nenhum treino esta semana torna improvável que ele consiga jogar, além de …

Ricky Pearsall, WR, SF: Peito — Questionável

Impacto: … Pearsall parece ter se recuperado o suficiente de suas lesões bem divulgadas para estrear.

Brian Robinson Jr., RB, ERA: Joelho — Questionável

Impacto: Estar limitado em ação durante toda a semana deixa a porta aberta para Austin Ekeler ter um domingo potencialmente sólido. No entanto, espera-se que Robinson jogue.

Jogo de domingo à noite

Tyler Conklin, TE, NYJ: Quadril — Questionável

Impacto: Espera-se que ele possa começar, mas todos os olhos estarão voltados para o mais novo membro dos Jets, WR Davante Adams.

Cordarrelle Patterson, RB, PIT: Tornozelo — FORA

Impacto: Jaylen Warren continua a ter pouca competição por toques atrás de Najee Harris.

Roman Wilson, WR, PIT: Isquiotibiais – Questionável

Impacto: Limitado na prática no final da semana, este Wilson provavelmente perderá o retorno esperado do QB Russell Wilson.