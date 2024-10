Inativos da Semana 8 do Fantasy Football: Quem entra e quem sai?

Quem você deve começar? Quem você deve sentar? Para ajudá-lo a definir suas escalações de futebol fantasia e evitar a contratação de um jogador ofensivo que não estará na escalação, postaremos atualizações e análises relevantes para a fantasia aqui, à medida que os times da NFL divulgam suas listas oficiais de inativos. Todas as classificações citadas nesta coluna vêm das classificações da equipe do ESPN Fantasy.

Os inativos oficiais de domingo devem começar a chegar aproximadamente 90 minutos antes dos horários programados para o início: por volta das 11h30 ET para os primeiros jogos e 14h30 ET para os jogos do final da tarde.

Atualize frequentemente para obter as informações mais recentes.

Jogos das 13h00 horário do leste dos EUA

Jogue basquete fantasia de graça Crie ou participe de uma liga de basquete fantasia na ESPN. Sua corrida pelo campeonato começa hoje! Inscreva-se hoje!

Keaton Mitchell, RB, BAL: Joelho — FORA

Impacto: Sua janela de retorno de 21 dias já está aberta. Assim que ele voltar, ele poderá suplantar Justice Hill como a segunda opção de RB.

Rasheen Ali, RB, BAL: Tornozelo — FORA

Impacto: Dadas as notícias acima, assim que Ali conseguir voltar, ele só poderá ser utilizado em equipes especiais.

Zay Flores, WR, BAL: Tornozelo — Questionável

Impacto: É provável que ele tente jogar, mas não se surpreenda ao ver Rashod Bateman ser mais eficaz no domingo.

Tee Higgins, WR, CIN: Quad– Questionável

Impacto: Sua adição tardia ao relatório de lesões na sexta-feira não é um bom presságio. Andrei Iosivas obtém um ligeiro aumento no valor da fantasia.

Jerome Ford, RB, CLE: Isquiotibiais – FORA

Impacto: Nick Chubb será escrito por Pierre Strong Jr.

Deshaun Watson, QB, CLE: Aquiles – SAÍDA/IR

Impacto: Jameis Winston terá a chance de segurar Dorian Thompson-Robinson (dedo) para começar a considerar o futuro.

Jameson Williams, WR, DET: Suspensão

Impacto: Ele sentirá falta nesta semana e na próxima. Kalif Raymond e Tim Patrick obtêm aumento de valor.

Travis Etienne Jr., RB, JAX: Isquiotibiais – Questionável

Impacto: Esta será uma decisão para o jogo, com Tank Bigsby e D’Ernest Johnson prontos para intervir se ele não puder ir.

Tua Tagovailoa, QB, MIA: Concussão – Questionável

Impacto: Ele passou pelo protocolo de concussão da liga e voltará ao grupo no domingo. Tyler Huntley (ombro) assume seu lugar no IR.

Tyreek Hill, WR, MIA: Pé — Questionável

Impacto: Jaylen Waddle pode ser a opção número 1 do WR para o retorno de Tua se Hill não estiver 100%.

Ja’Lynn Polk, WR, NE: Concussão – FORA

Impacto: Ele permanece no protocolo de concussão da liga. Kayshon Boutte é o receptor “mais seguro” dos Patriots no momento.

Allen Lazard, WR, NYJ: Peito — Duvidoso

Impacto: Esta é, na melhor das hipóteses, uma decisão durante o jogo. Mesmo que ele jogue, os Jets não trocaram por Davante Adams para não lançar para ele o máximo possível.

Dallas Goedert, TE, PHI: Isquiotibiais – FORA

Impacto: Grant Calcaterra recebe a ligação em seu lugar.

Bucky Irving, RB, TB: Dedo do pé – Questionável

Impacto: Espera-se que jogue, mas Sean Tucker está à espreita.

Mike Evans, WR, TB: Isquiotibiais – FORA

Impacto: Chris Godwin (tornozelo/IR) terminou a temporada. Evans pode voltar na semana 12 se tudo correr bem.

Rakim Jarrett, WR, TB: Joelho — Questionável

Impacto: Ele foi ativado pelo IR esta semana enquanto os Bucs tentavam reabastecer uma sala de WR esgotada.

Will Levis, QB, DEZ: Ombro — Questionável

Impacto: Mason Rudolph fez a maior parte das repetições com a primeira equipe esta semana, então isso deve lhe dizer muito.

Tyjae Spears, RB, DEZ: Isquiotibiais – FORA

Impacto: Tony Pollard deve receber a maior parte dos carregamentos, com os toques restantes indo para Julius Chestnut.

Jogos das 16h00 horário do leste dos EUA

Escolhas do Editor

1 Relacionado

Curtis Samuel, WR, BUF: Peitoral – FORA

Impacto: Ele está almejando o retorno da Semana 9, mas tem ainda menos valor agora que Amari Cooper está na cidade.

Andy Dalton, QB, CAR: Dedão — Duvidoso

Impacto: Bryce Young será titular enquanto Dalton se recupera do acidente automobilístico de terça-feira.

Jonathon Brooks, RB, CAR: Joelho — FORA

Impacto: Chuba Hubbard será o protagonista dos Panteras por pelo menos mais uma semana.

Tommy Tremble, TE, CAR: Voltar — Questionável

Impacto: Ja’Tavion Sanders (virilha/pulso) também treinou de forma limitada durante toda a semana. Qualquer um dos TE pode acabar começando.

Diontae Johnson, WR, CAR: Costelas – FORA

Impacto: Ele se sentará, apesar de afirmar estar pronto para partir. Xavier Legette e Jonathan Mingo iniciam.

Adam Thielen, WR, CAR: Isquiotibiais – FORA

Impacto: Ainda não prontos para retornar do IR, poderíamos ver David Moore ou Jalen Coker recebendo olhares.

Travis Homer, RB, CHI: Dedo — Questionável

Impacto: Recém-saído do IR, ele soletrará D’Andre Swift.

JuJu Smith-Schuster, WR, KC: Isquiotibiais – FORA

Impacto: pelo menos ele não está no IR. Tendo acabado de chegar à cidade, DeAndre Hopkins se juntará a Xavier Worthy.

Will Dissly, TE, LAC: Ombro — Questionável

Impacto: Ele pegou oito passes na semana passada com Hurst de fora, mas provavelmente será uma decisão para o tempo de jogo.

Hayden Hurst, TE, América Latina: Virilha – Questionável

Impacto: Se Hurst e Dissly se sentarem, Eric Tomlinson poderia dormir na TE.

DJ Chark Jr., WR, LAC: Virilha – Questionável

Impacto: ele estava no IR no início da semana, mas há muitas vagas de WR aqui.

Derius Davis, WR, LAC: Isquiotibiais – Duvidoso

Impacto: Se ele não puder ir, Brenden Rice ou Simi Fehoko podem acabar no meio da confusão para algumas fotos por padrão.

Quentin Johnston, WR, LAC: Tornozelo — Duvidoso

Impacto: Parece que Joshua Palmer é o único jogador dos Chargers com quem você pode contar para começar. Jaylen Johnson e Jalen Reagor foram ambos elevados da equipe de treino.

Ladd McConkey, WR, LAC: Quadril — Questionável

Impacto: Ele deveria se preparar (por necessidade), embora tenha perdido dois treinos esta semana e tenha visto ação limitada apenas na sexta-feira.

Aidan O’Connell, QB, LV: Dedão — SAÍDA/IR

Impacto: Gardner Minshew, cujo bigode costuma ser mais impressionante do que suas estatísticas, começará mais uma vez como zagueiro.

Jakobi Meyers, WR, LV: Tornozelo — Questionável

Impacto: Espera-se que ele jogue pela primeira vez em várias semanas. Ele pode estar “em contagem regressiva”.

Derek Carr, QB, NÃO: Oblíquo – Duvidoso

Impacto: Spencer Rattler fará outra largada enquanto Carr tenta voltar à forma de arremesso.

Cedrick Wilson Jr., WR, NÃO: Quadril — FORA

Impacto: Chris Olave, por outro lado, deve retornar esta semana após uma paralisação devido a uma concussão.

DK Metcalf, WR, SEA: Joelho — Duvidoso

Impacto: Serão Tyler Lockett e Jaxon Smith-Njigba para todas as suas necessidades de captura de passes.

Jayden Daniels, QB, ERA: Costelas – Questionável

Impacto: Esta será uma decisão durante o jogo e Marcus Mariota está pronto para ir, se necessário. Sam Hartman continua na equipe de treino, o que é um bom sinal.

Jogo de domingo à noite

John Stephens Jr., TE, DAL: Joelho — SAÍDA/IR

Impacto: Sua temporada acabou. A vaga liberada no elenco ajudou a abrir espaço para RB Dalvin Cook, que foi elevado do time de treino.

Jake Moody, K, SF: Tornozelo — FORA

Impacto: Anders Carlson substitui novamente, mesmo depois de perder um ponto extra na semana passada.

Jauan Jennings, WR, SF: Quadril — FORA

Impacto: Com Jennings e Brandon Aiyuk (ACL/IR rompidos), Ricky Pearsall pode ser encarregado de começar.

Deebo Samuel Sr., WR, SF: Doença — Questionável

Impacto: Jacob Cowing e Chris Conley também podem ver alguns alvos enquanto Samuel lida com pneumonia, embora atualmente se espere que ele jogue.

George Kittle, TE, SF: Pé — Questionável

Impacto: Especialmente devido aos problemas de WR, espera-se que Kittle jogue apesar da lesão.