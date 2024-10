Indiana demite o técnico Christie Sides; o que vem a seguir para febre?

O Indiana Fever demitiu Christie Sides no domingo, deixando seis dos 12 times da WNBA na temporada de 2024 sem treinador principal. Tem sido esse tipo de movimento rápido e gerador de notícias para a WNBA, que tem estado sob os holofotes este ano mais do que nunca.

Os Sides tiveram um recorde de 20-20 nesta temporada, com o Fever retornando aos playoffs pela primeira vez desde 2016, atrás do jogo de Caitlin Clark e Aliyah Boston, as duas últimas vencedoras do Rookie of the Year. Agora, com Kelly Krauskopf retornando como presidente da Fever e Amber Cox ingressando como gerente geral, a organização também está contratando um novo treinador principal, deixando o Sides após duas temporadas.

A saída de Sides é o último dominó técnico a cair desde que o Los Angeles Sparks demitiu Curt Miller em 24 de setembro. Dois dias depois, Teresa Weatherspoon foi dispensada após uma temporada no Chicago Sky. Em 2 de outubro, o Atlanta Dream demitiu Tanisha Wright, e o Dallas Wings demitiu Latricia Trammell em 18 de outubro. Então, em 23 de outubro, o técnico Eric Thibault e o gerente geral Mike Thibault foram dispensados ​​pelo Washington Mystics.

Todos os quatro times que perderam os playoffs e estão na loteria de 17 de novembro estão em busca de novos treinadores. E quando a temporada de 2025 começar, haverá pelo menos seis novos treinadores para abrir uma temporada pela primeira vez desde o lançamento da WNBA, de acordo com o Elias Sports Bureau.

Isso não inclui a expansão Golden State Valkyries, que nomeou Natalie Nakase como sua primeira técnica em 10 de outubro.

Alguma das vagas será preenchida por um atual treinador da WNBA ou por um dos treinadores recentemente demitidos? O que todo esse movimento significa para a liga? Alexa Philippou, Kevin Pelton e Michael Voepel da ESPN olham para o carrossel de treinamento da WNBA.

Essa mudança de coaching foi uma surpresa? A temporada de Sides foi considerada um sucesso?

Philippou: O início da temporada foi instável quando o Fever abriu 2-9, mas eles finalmente fizeram o que queriam: chegar aos playoffs pela primeira vez desde 2016. Demorou para o Fever encontrar uma identidade, mas Sides conseguiu. preparou o navio para um segundo tempo forte, no qual produziu o melhor ataque da liga após o intervalo olímpico. Lin Dunn – que passou de gerente geral a consultor sênior da franquia – disse em setembro que a equipe estava exatamente onde precisava estar em seu plano de reconstrução de três anos.

Parece que essa demissão teve mais a ver com olhar para o futuro e querer maximizar o talento de Clark, Boston e (se eles puderem contratá-la novamente) Kelsey Mitchell – talvez com um treinador ainda mais experiente e comprovado – do que um referendo no ano passado.

Talvez não seja totalmente surpreendente se você olhar o que o Fever fez na entressafra: eles trouxeram de volta Krauskopf, que liderou a franquia de 2000 a 2018 antes de sair para o cargo de gerente geral assistente no Indiana Pacers, e contratou Cox (recentemente COO dos Wings) para atuar como gerente geral. Essa onda de nova liderança chegou a quem comandava o show paralelamente.

jogar 1:55 Como Caitlin Clark abriu seu caminho como Novata do Ano da WNBA Chiney Ogwumike relembra a temporada recorde de Caitlin Clark que a levou a se tornar a Estreante do Ano da WNBA.

Qual é a prioridade número 1 para um novo treinador em Indiana?

Voepel: O The Fever nesta temporada passou por um turbilhão de mídia e redes sociais como nunca vimos na WNBA. Os fãs criticaram quase todos os movimentos feitos por Sides.

Mas Sides and the Fever perceberam que precisavam desligar o máximo possível do ruído da mídia social e focar no talento e na química que tinham. Com essa mentalidade, o Fever jogou melhor depois de superar o desafio do início do calendário: 11 jogos nos primeiros 20 dias, incluindo três contra Nova York e dois contra Connecticut nesse trecho.

Considerando onde estava o Fever quando Sides foi contratado antes da temporada de 2023 e onde está agora, ela fez seu trabalho. Conseguir estrelas como Clark e Boston foi fundamental para isso, mas Sides usou muitas pedras e flechas para a organização e lidou com isso com graça.

As expectativas são enormes para o sucessor de Sides. The Fever teve mais sucesso jogando no ritmo acelerado em que Clark se sente mais confortável. Ela e Boston desenvolveram uma boa química no pick-and-roll, e o time melhorou defensivamente, o que também contribuiu para as vitórias. Clark tentará reduzir a rotatividade, mas seu ano de estreia foi fantástico e um grande alicerce. A substituição de Sides tem muito o que trabalhar, especialmente se Mitchell retornar.

Por que essa contratação é tão importante para a Fever?

Pelton: Se você olhar para a história de talentos geracionais como Clark, verá que a maioria deles maximizou seu potencial sob o comando de seu segundo técnico da WNBA. Das seis escolhas número 1 na história da liga que ganharam o MVP – Lauren Jackson, Maya Moore, Nneka Ogwumike, Candace Parker, Breanna Stewart e Diana Taurasi – quatro delas ganharam campeonatos pela primeira vez com o segundo técnico em tempo integral do time durante suas carreiras.

As exceções a esse grupo foram Moore, cujo Minnesota Lynx conquistou o primeiro de seus quatro títulos sob o comando de Cheryl Reeve durante sua temporada de estreia, e Parker, que estava em seu quarto técnico da WNBA (Brian Agler) quando o Sparks conquistou o título de 2016. .

Talvez a melhor comparação para a mudança de treinador do Fever agora envolva Jackson e sua colega número 1, Sue Bird, escolhida pela primeira vez no geral pelo Seattle Storm em anos consecutivos, como Boston e Clark. Embora o Storm tivesse um treinador forte, Dunn, que conquistou o título da WNBA em Indiana, eles fizeram uma mudança de treinador depois de chegar aos playoffs na temporada de estreia de Bird e na segunda de Jackson.

Aproveitando a atraente oportunidade de treinar duas estrelas em ascensão, Seattle contratou Anne Donovan do Charlotte Sting depois que ela chegou às finais da WNBA em Charlotte. Dois anos depois, com Bird e Jackson aos 23 anos, o Storm ganhou um campeonato. Dado o potencial de Clark e Boston, esses são os tipos de apostas em jogo para o Fever com esta contratação.

O pior cenário para Indiana é o que aconteceu nos primeiros anos de Parker. Depois que Michael Cooper deixou o Sparks para assumir o cargo de treinador principal na USC, Los Angeles passou por vários treinadores antes de Agler trazer estabilidade à organização e Parker ganhar seu primeiro campeonato aos 30 anos.

Por que houve tanta agitação nesta entressafra na WNBA?

Pelton: Conversar com pessoas da liga, aumento de recursos e maior atenção à WNBA parecem ser fatores. À medida que as equipes investem mais em instalações de treino e viagens e colhem maiores recompensas financeiras em termos de vendas de ingressos e patrocínios por terem sucesso, há mais dinheiro para gastar em treinadores e maior urgência para obter um retorno sobre esse investimento ganhando muito.

Philippou: Com isso em mente, porém, a rápida troca de treinadores garantirá mais sucesso? É importante notar que quatro desses treinadores demitidos estavam no comando há dois anos e um (Weatherspoon) há apenas uma temporada. Wright, o mais antigo do grupo, estava em Atlanta há apenas três anos. Muitas dessas franquias também têm sido propensas à rotatividade de treinadores em geral: The Fever, por exemplo, não teve um treinador por mais de três temporadas desde Dunn (2008-2014), enquanto os Wings estão procurando seu quinto treinador principal desde a organização mudou-se para Dallas em 2016.

Há uma linha tênue entre priorizar a vitória neste momento incrível do basquete feminino, mas também não passar por treinadores tão rapidamente a ponto de prejudicar a oportunidade da franquia de estabelecer estabilidade ou construir algo especial com o tempo.