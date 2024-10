Indução ao Hall da Fama do Rock & Roll homenageia Cher, Ozzy Osbourne, Mary J. Blige e mais

As induções do Rock & Roll Hall of Fame não são mais apenas sobre música – como grandes nomes gostam Cher, Maria J. Blige, David Matthews dar Ozzy Osbourne entrou no Hall… Superfãs de primeira linha e roupas atrevidas também estavam na frente e no centro.

Estamos AO VIVO com a Cerimônia de Indução ao Hall da Fama do Rock & Roll de 2024! @dualipa, @cherdar @theroots comece com sua performance INCRÍVEL do grande sucesso de Cher, “Believe”. Sintonize AGORA no Disney+ para assistir AO VIVO. #RockHall2024 pic.twitter.com/2vFQydTm0f – Hall da Fama do Rock & Roll (@rockhall) 20 de outubro de 2024

A cerimônia aconteceu no sábado à noite em Cleveland, no Rocket Mortgage Fieldhouse – e o hit icônico de Cher, “Believe”, deu o pontapé inicial, quando ela o cantou com Dua Lipa.

Quando chegou a hora de empossar Cher, Zendaya fez as honras enquanto usava um vestido quase imperceptível que parecia que ela o pegou emprestado diretamente do armário de Cher.

Em seu discurso de agradecimento, Cher se vangloriou de ter mudado o som da música – referindo-se ao uso precoce do auto-tune em faixas como “Believe” – e citou Cinderela (sim, é verdade) e sua mãe como inspirações.

Ela disse: “A única coisa que recebi da minha mãe é nunca desistir, estou conversando com as mulheres… para baixo e para fora, continuamos.”

Júlia Roberts estava lá para Stan para a Dave Matthews Band … durante seu discurso de posse, ela disse que o apelo da lendária jam band era sobre “abandono espontâneo” – que ficou em plena exibição quando DMB subiu ao palco e fez toda a multidão cantar junto .

Outros destaques incluídos Dr. Dre apresentando Mary J., observando que ela ajudou a criar um gênero totalmente novo de música – hip-hop soul… enquanto Mandril D e os Roots prestaram homenagem aos novos membros Kool & the Gang, e Keith Urbano dar Roger Daltry apareceu para saudar o homenageado Peter Frapton.

Houve muitas outras colaborações de estrelas para homenagear Ozzy, Foreigner, A Tribe Called Quest e Dionne Warwick – todos os quais entraram no Hall este ano.

Além disso, houve homenagens póstumas para Jimmy Buffett, Kris Kristofferson, Cissy Houston, John Mayall dar Grande mamãe Thornton.

Liam foi incluído no memorial do Hall da Fama do Rock n Roll pic.twitter.com/U796rNrsEf – Shelley (@Shellyann1817) 20 de outubro de 2024

Embora o One Direction não esteja no Hall da Fama houve um momento de silêncio durante a cerimônia para homenagear Liam Payne … após a trágica morte do cantor na semana passada em Buenos Aires.

Aliás… esta foi a segunda entrada de Ozzy no HOF, quando ele entrou em 2006 com sua antiga banda Black Sabbath. Rolinho de gelatina dar Billy ídolo se uniram para um tributo musical ao Príncipe das Trevas do rock.