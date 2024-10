Inglaterra 3-1 Finlândia (13 de outubro de 2024) Análise do jogo

A Inglaterra conquistou uma vitória por 3 a 1 sobre a Finlândia graças aos gols de Jack Grealish, Trent Alexander-Arnold e Declan Rice no Estádio Olímpico de Helsinque, no domingo, para colocar sua campanha na Liga das Nações de volta aos trilhos, após a derrota humilhante de quinta-feira para a Grécia.

A Inglaterra está em segundo lugar no Grupo B2, com nove pontos após quatro jogos, empatada em pontos com a líder Grécia, que recebe a Irlanda no domingo, enquanto a Finlândia está em último lugar, sem nenhum ponto.

“Acho que poderíamos ter tido mais alguns [goals]especialmente no final, quando o jogo começou”, disse Grealish à ITV.

“Em alguns momentos foi difícil na primeira parte, mas entrámos ao intervalo com uma vantagem de um golo e depois penso que dominámos o jogo.”

Grealish abriu o placar aos 18 minutos com seu quarto gol pela Inglaterra, quando Angel Gomes girou e fez um passe inteligente na direção do ala, que chutou para o canto mais distante, passando pelo goleiro Lukas Hradecky.

“O gol veio do técnico nos deixando jogar com essa liberdade”, disse Grealish.

Alexander-Arnold então cobrou uma falta de 20 metros por cima da barreira, no canto superior, aos 74 minutos, antes de Rice acertar um cruzamento do substituto Ollie Watkins, 10 minutos depois, após fazer uma corrida violenta no meio-campo.

“Eu ainda estava no meu meio-campo, na área, quando a bola foi jogada para [Watkins]e eu pensei ‘quer saber, continue’, e foi apenas instinto estar ciente, Ollie atravessou e eu cheguei lá “, disse Rice.

Jack Grealish, Trent Alexander-Arnold e Declan Rice marcaram pela Inglaterra durante a partida da Liga das Nações contra a Finlândia. Foto de Michael Regan – The FA/The FA via Getty Images

Arttu Hoskonen reduziu para a Finlândia com um cabeceamento de escanteio aos 87 minutos, e a falha na defesa da Inglaterra custou ao goleiro Dean Henderson um gol limpo em sua estreia como titular.

“No final, ficamos um pouco arrasados ​​como jogadores por sofrerem um lance de bola parada. Mas… precisávamos de uma vitória hoje, muito feliz com isso”, acrescentou Grealish, que comemorou seu gol com um gesto de chupar o dedo para comemorar o nascimento de sua filha no mês passado.

O técnico interino da Inglaterra, Lee Carsley, fez seis alterações na derrota caótica por 2 a 1 para a Grécia em Wembley, com o capitão Harry Kane voltando de lesão para liderar a equipe.

A Inglaterra também voltou a uma formação mais convencional depois que a escalação experimental de Carsley sem atacante principal contra os gregos falhou miseravelmente.

Carsley tem enfrentado escrutínio desde a derrota, a primeira desde que Gareth Southgate deixou o cargo de técnico da Inglaterra após a Euro 2024.

A vitória de domingo, no estádio que sediou as Olimpíadas de 1952, manteve vivas as esperanças da Inglaterra de promoção automática à Liga A da Liga das Nações, depois de ter sido rebaixada na última vez.

Eles precisam terminar na liderança do grupo para garantir automaticamente uma vaga no grupo mais alto da competição, o que provavelmente significa uma vitória quando enfrentarem a Grécia novamente, em Atenas, no dia 14 de novembro.

A Finlândia lamentará ter perdido oportunidades quando a Inglaterra vencia por 1-0, incluindo duas de Fredrik Jensen, que rematou ao lado na primeira parte e falhou um assistente no início da segunda, lançando a bola à queima-roupa e enterrando a cabeça nas mãos.