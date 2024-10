Inglaterra x Finlândia: Bukayo Saka fora da seleção devido a lesão

Bukayo Saka voltou ao Arsenal para uma avaliação mais aprofundada da lesão que contraiu na derrota da Inglaterra para a Grécia, na quinta-feira, confirmou a seleção nacional no sábado.

Escolhas do Editor

Saka, titular contra a Grécia, saiu mancando no início do segundo tempo e foi substituído por Noni Madueke.

Ele agora não viajará com a equipe para o confronto contra a Finlândia, em Helsinque, no domingo. Lee Carsley terá um elenco de 22 jogadores para o jogo, com o meio-campista do Liverpool Curtis Jones também ausente da viagem devido a um compromisso pessoal.

A lesão de Saka foi um duro golpe para o Arsenal, que perdeu o seu capitão Martin Ødegaard devido a lesão na última pausa internacional.

Saka, de 23 anos, usou a braçadeira na ausência de Ødegaard e marcou 10 golos em todas as competições desta temporada pela equipa do norte de Londres.

A equipe de Mikel Arteta enfrenta o Bournemouth pela Premier League no próximo sábado.