Inter de Milão 4-4 Juventus (27 de outubro de 2024) Análise do jogo

Piotr Zielinski converteu dois pênaltis para o Inter de Milão no emocionante empate de 4 a 4 com a Juventus, para quem Kenan Yildiz marcou dois gols no final, na Série A, no domingo.

A partida intensa marcou a primeira vez na história da Série A que cinco gols foram marcados no primeiro tempo entre Inter e Juve, que seguem invictos no campeonato nesta temporada.

O Inter está em segundo lugar na classificação com 18 pontos, quatro atrás do Napoli. A Juve está em terceiro com 17 pontos.

O primeiro tempo de cinco gols começou quando Marcus Thuram chegou à bola na frente de Danilo, que inadvertidamente o chutou no tornozelo em vez de desviar, o que levou o árbitro a apontar para a marca de pênalti. Zielinski converteu aos 15 minutos para dar a vantagem ao Inter.

A Juve empatou cinco minutos depois, quando Weston McKennie fez um passe para Dusan Vlahovic, que rebateu de curta distância.

Aos 26 minutos, a Juve assumiu a liderança quando Francisco Conceição abriu caminho para a área, criando espaço antes de lançar um passe para Timothy Weah, desmarcado, que não teve problemas para virar o jogo para os visitantes.

Henrikh Mkhitaryan, do Inter, fez o 2-2 a 10 minutos do intervalo, com um remate de pé esquerdo no canto inferior da área.

Francesco Scaccianoce/Getty Images

A festa de gols continuou quando Zielinski colocou novamente o Inter na frente de pênalti, depois que Pierre Kalulu derrubou Denzel Dumfries, dando aos campeões uma vantagem de 3-2 no intervalo.

O segundo tempo começou intenso, com Dumfries balançando a rede em cobrança de escanteio, mandando a bola para a defesa lotada da Juve e ampliando a vantagem do Inter para dois gols.

O atacante turco Yildiz, de 19 anos, chutou rasteiro de ângulo fechado depois de correr para a área durante um contra-ataque, reduzindo a desvantagem da Juve aos 71 minutos.

Oito minutos antes do final, ele controlou um cruzamento dentro da área para desferir um chute que foi para a rede e garantiu o empate espetacular.

“Poderíamos ter feito mais para evitar os gols da Juventus, foi muito fácil para eles”, disse Zielinski aos repórteres.

“Todos podíamos ter feito algo mais, especialmente no terceiro golo. Devíamos ter recuperado a bola mais rapidamente. Deixámos demasiado espaço para eles. Sabemos que a Juventus tem jogadores fortes; eles são rápidos e podem marcar golos”.

A goleira Michele Di Gregorio disse que a determinação da Juve em continuar lutando até o apito final valeu a pena.

“Até ao fim é o nosso lema e hoje provámo-lo. Disse que seria um belo jogo e foi; estou feliz com a reacção da equipa. É um sinal forte para recomeçarmos. A força da nossa equipa foi evidente; dissemos um ao outro para não desistir”, disse ele.

“Yildiz deu-nos uma excelente mão e estou feliz por ele; ele é muito forte e precisamos de mimá-lo.”