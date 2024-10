Inter Miami de Messi a caminho do Mundial de Clubes: a classificação está garantida?

EUO Inter Miami entrou na conversa para ser um dos convidados da Copa do Mundo de Clubes de 2025, que será realizada nos Estados Unidos.

Depois de vencer o MLS Supporters’ Shield, o time que conta com Lionel Messi agora lidera a corrida para receber o convite concedido pela FIFA ao país anfitrião.

O que o Inter Miami precisa para se classificar para o Mundial de Clubes?

Segundo Gastón Edul, o clube de David Beckham e Jorge Mas já foi avisado de que está na fila para receber a vaga para o Mundial de Clubes como representante da MLS.

É importante destacar que o novo torneio da FIFA destinou quatro vagas para a Concacaf, que foram entregues aos vencedores da Concachampions: Rayados (2021), Seattle Sounders (2022), León (2023) e Pachuca (2024).

Embora o país anfitrião, neste caso, os Estados Unidos, tenha uma vaga adicional, não foi anunciado oficialmente quem a receberá.

Ter estrelas do Inter Miami como Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets e Jordi Alba seria uma grande atração para o Mundial de Clubes, e o Hard Rock Stadium de Miami já foi escolhido como uma das 12 sedes do torneio.

Tata Martino acredita que o Inter Miami conquistou uma vaga no Mundial de Clubes

O técnico da equipe, Gerardo Martino, expressou seu entusiasmo com a possibilidade de participar do torneio no próximo verão.

“O resultado de hoje não é pouca coisa porque estamos começando a justificar por que o Inter Miami poderia ir para a Copa do Mundo de Clubes. Isso me dá tranquilidade”, disse Martino em entrevista coletiva após vencer o MLS Supporters’ Shield contra o Columbus Crew.

Para Gerardo Martino, seu time conquistou plenamente a vaga no Mundial de Clubes: “O Inter Miami, pelos jogadores que temos, pode ser visto como um forte candidato a ser selecionado. mérito, e hoje conseguimos isso conquistando esse mérito”, concluiu.

Participantes da Copa do Mundo de Clubes de 2025

Até o momento, 30 clubes estão confirmados para o torneio, que será realizado de 15 de junho a 13 de julho de 2025. As vagas restantes irão para o campeão da Copa Libertadores de 2024 e para o país-sede:

Al Ahly (Egito) – Vencedor da Liga dos Campeões da CAF 2020/21, 2022/23, 2023/24

Wydad (Marrocos) – Vencedor da Liga dos Campeões da CAF 2021/22

ES Tunis (Tunísia) – Classificação CAF

Mamelodi Sundowns (África do Sul) – Classificação CAF

Al Hilal (Arábia Saudita) – vencedor da Liga dos Campeões da AFC em 2021

Urawa Red Diamonds (Japão) – Vencedor da Liga dos Campeões da AFC em 2022

Al Ain (Emirados Árabes Unidos) – Liga dos Campeões da AFC 2023/24

Ulsan HD FC (Coréia) – Classificação AFC

Chelsea (Inglaterra) – Vencedor da UEFA Champions League 2020/21

Real Madrid (Espanha) – Vencedor da UEFA Champions League 2021/22

Manchester City (Inglaterra) – Vencedor da UEFA Champions League 2022/23

Bayern de Munique (Alemanha) – Classificação da UEFA

PSG (França) – Classificação UEFA

Inter de Milão (Itália) – Classificação da UEFA

Porto (Portugal) – Classificação UEFA

Benfica (Portugal) – Ranking UEFA

Borussia Dortmund (Alemanha) – Classificação UEFA

Juventus (Itália) – Classificação da UEFA

Atlético Madrid (Espanha) – Classificação UEFA

FC Salzburg (Áustria) – Classificação UEFA

Monterrey (México) – Vencedor da Liga dos Campeões da Concacaf 2021

Seattle Sounders (EUA) – Vencedor da Liga dos Campeões da Concacaf em 2022

Club León (México) – Vencedor da Liga dos Campeões da Concacaf 2023

Auckland City (Nova Zelândia) – Classificação OFC

Palmeiras (Brazil) – Conmebol Libertadores winner 2021

Flamengo (Brazil) – Conmebol Libertadores winner 2022

Fluminense (Brazil) – Conmebol Libertadores winner 2023

River Plate (Argentina) – Classificação Conmebol

Boca Juniors (Argentina) – Classificação Conmebol

Pachuca (México) – Vencedor da Liga dos Campeões da Concacaf em 2024