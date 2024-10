Inter Miami fez grande aposta em Messi e está valendo a pena

Quando o Inter Miami quebrou precedente ao contratar Lionel Messi, assinando-lhe um contrato no valor de US$ 150 milhões, o clube estava fazendo uma grande aposta de que valeria a pena. Desde que Messi ingressou na liga em 15 de julho de 2023, o Inter Miami quase dobrou sua receita, disse o clube à ESPN, deixando claros os retornos econômicos.

Antes da chegada de Messi, o Inter Miami gerava receitas de US$ 50 a US$ 60 milhões em 2022, segundo o clube. Aumentou para US$ 120-130 milhões em 2023, mas em 2024, a equipe deverá ganhar mais de US$ 200 milhões em receitas, superando os números anteriores e estabelecendo um recorde do clube. A explosão de receitas deste ano pode ser claramente atribuída a acordos de patrocínio recordes, à procura sem precedentes de bilhetes, mercadorias e a todas as coisas relacionadas com a mania de Messi.

“É completamente noite e dia [after signing Messi]porque o que estamos fazendo agora com a equipe é totalmente internacional”, disse Xavier Asensi, presidente de operações comerciais do Inter Miami. “Agora estamos falando do interesse global. Agora é futebol, não futebol.”

A chegada de Messi chamou a atenção internacional para o Inter Miami, impulsionando as empresas a ver o clube como uma marca global com potencial inexplorado e a iniciar contato para possíveis negócios. A atenção despertada pela chegada de Messi permitiu ao clube trabalhar com líderes do setor, substituindo negócios por empresas de menor porte.

Miami assinou 11 parcerias plurianuais nesta temporada, incluindo acordos com Audi, JPMorgan Chase, Duracell, Lowe’s, Visa e LaCroix. A Audi é a única marca a patrocinar também a Major League Soccer, enquanto as demais procuraram trabalhar apenas com o Inter Miami. Os acordos com a Fracht para aparecer na manga da camisa e com a Royal Caribbean para aparecer na frente e no centro das camisas, em particular, marcam acordos recordes como os maiores em suas respectivas categorias na história da Major League Soccer.

“O Inter Miami tem apelo internacional, o que é um diferencial muito grande para aquele time [compared to before Messi joined]”, disse Luciana Resende Lotze, chefe de marketing da Visa para a América Latina e Caribe. “Apesar de ser obviamente um time dos Estados Unidos que joga na MLS, tem muitos torcedores ao redor do mundo. É por isso que a parceria é internacional, e a ideia é que possamos depois fazer essas promoções e falar desse patrocínio em todo o mundo.” Lowe’s, uma marca que é rival direta do parceiro oficial da MLS, Home Depot, também procurou se alinhar com o Inter Miami devido ao seu amplo alcance após a chegada de Messi. O vice-presidente de marketing de marca da empresa, Gerardo Soto, confirmou que a Lowe’s não estava interessada em competir por um patrocínio para toda a liga, admitindo que fazia mais sentido para a marca sediada na Carolina do Norte trabalhar diretamente com Miami. “O Inter Miami, sabendo do crescimento que teve no ano passado, com a chegada de Messi e algumas outras estrelas que trouxeram, não só se tornou uma referência no mercado do sul da Flórida, como agora é um internacional marca, honestamente”, disse ele. “Você pode ir a qualquer jogo e verá metade do estádio cheio de camisas do Inter Miami e a outra metade é o time local. E todos estão lá para ver Messi.” Lowe’s também assinou com Messi de forma independente em um acordo separado, tornando-se o primeiro jogador de futebol a se juntar à lista de jogadores da NFL e da NBA patrocinados pela empresa de reforma residencial. Apenas quatro meses depois de anunciar a parceria com o Inter Miami e Messi, Soto disse que o investimento de Lowe valeu a pena. “Essas parcerias já foram um enorme sucesso para nós e nos deram resultados tangíveis”, disse ele. Camisas e ingressos em alta demanda Os patrocínios são apenas uma das maneiras pelas quais o Inter Miami aumenta sua receita, disse Asensi. Tradicionalmente existem três pilares que impulsionam a maior parte da receita da equipe: (1) patrocínios ou parcerias comerciais; (2) operações em dias de jogos, incluindo vendas e concessões de ingressos, e; (3) direitos de transmissão. O Inter Miami não conta com receita de direitos de transmissão devido às operações de entidade única da Major League Soccer. A liga consolidou os direitos de mídia – agrupando as licenças de transmissão de todos os 29 clubes – para vender como um acordo combinado à Apple, que transmite exclusivamente os jogos da MLS na Apple TV. Nesse sistema, cada time da MLS recebe uma parte do contrato com a Apple, e não há como os clubes aumentarem sua parcela. (O Inter Miami se recusou a divulgar o valor ganho com o acordo com a Apple.) Mas o clube do sul da Flórida está vendo um grande crescimento nas receitas provenientes da experiência do time nos dias de jogo e de mercadorias online, impulsionado em grande parte pela mania de Messi. Lionel Messi ingressou no Inter Miami no meio da temporada do ano passado, e sua chegada mudou rapidamente a forma como patrocinadores e torcedores viam o clube do sul da Flórida. Omar Vega/Getty Images A camisa do Inter Miami CF de Messi é a camisa esportiva mais vendida no portfólio esportivo da Adidas, de acordo com o clube, e ficou em primeiro lugar na lista das camisas mais vendidas da MLS em 2024. Sua camisa também liderou o ranking da MLS em 2023, pela MLS, apesar de ter assinado apenas no meio da temporada. A camisa do companheiro de equipe de Messi, Luis Suárez, está em segundo lugar na lista das camisas Adidas MLS mais vendidas para 2024 na loja online da liga. Os jogadores do Inter Miami garantiram quatro vagas na lista dos 25 melhores camisas: Messi no 1º lugar, Suarez no 2º, Sergio Busquets no 11º e Jordi Alba no 15º. De 2022 a julho de 2024, as vendas de camisas da MLS aumentaram 41% no geral – em grande parte devido à chegada de Messi, que foi seguida pelas adições de Suarez, Busquets e Alba. “A propriedade do Inter Miami disse desde o início – nosso objetivo sempre foi ser um clube global com fortes raízes em nossa comunidade do sul da Flórida”, disse o clube em comunicado. “Com as contratações de Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets e Jordi Alba, bem como o histórico título da Copa das Ligas de 2023 do clube, não há dúvida de que o Inter Miami CF está revolucionando o futebol na América do Norte.” A estreia de Messi em Fort Lauderdale, Flórida, no dia 21 de julho de 2023, contra o Cruz Azul, serviu como o primeiro vislumbre da nova realidade do time. Milhares de pessoas compareceram ao Chase Stadium, com torcedores fazendo fila ao redor do quarteirão pela oportunidade de comprar o agora famoso kit doméstico rosa 2023, enquanto os ingressos estavam esgotados na Ticketmaster. A demanda também não diminuiu. O Inter Miami esgotou suas ofertas de ingressos para a temporada meses antes da temporada de 2024, antes da revelação do cronograma, e os torcedores renovaram com um recorde do clube de 90%, que o time disse estar entre os mais altos da liga. Isso apesar dos preços premium dos ingressos em Miami em comparação com o resto da MLS. Em 2024, os ingressos para a temporada do Inter Miami variaram de US$ 867 a US$ 2.720 para assentos padrão, US$ 4.420 a US$ 7.650 na área do meio-campo noroeste, até US$ 13.005 para assentos de clube e US$ 42.840 para suítes. Para efeito de comparação, os ingressos para a temporada de 2024 do Orlando City começaram em US$ 324 para a seção de torcedores e chegaram a US$ 2.898 para um pacote lateral de campo, que incluía comida e bebida. O atual campeão da MLS, Columbus Crew, oferece aos fãs nesta temporada opções a partir de US$ 657 no Nordecke, a principal seção de torcedores do Lower.com Field, enquanto os assentos premium vão até US$ 8.478. As ofertas do LA Galaxy para 2025 começam em US$ 481 para apoiadores e chegam ao máximo em US$ 7.790. No geral, os preços dos ingressos para a temporada variam em toda a liga, mas os pacotes de Miami são alguns dos mais caros da MLS no momento – e os fãs ansiosos para ver Messi estão dispostos a pagar por isso. Os fluxos de receita das operações nos dias de jogo vão além dos ingressos e chegam às mercadorias vendidas na loja do time. Desde a chegada de Messi, fãs de todo o mundo continuam a inundar a pequena loja do time dentro do Chase Stadium em busca de camisetas autênticas, camisetas com o tema Messi e uma variedade de recordações exclusivas de Miami. Dada a demanda por mercadorias, o clube decidiu abrir a loja do time de segunda a sexta-feira, durante todo o ano. Antes da chegada de Messi, a loja só funcionava em dias de jogos ou em oportunidades muito selecionadas. Mas mesmo fora da temporada regular ou dos playoffs da MLS, o Inter Miami ainda pode lucrar com os torcedores ansiosos para ver Messi. Desde a chegada de Messi, o intervalo de três meses entre a MLS Cup, no início de dezembro, e o início da nova temporada, no final de fevereiro, é uma oportunidade para gerar renda. Na entressafra passada, a equipe participou da primeira turnê global do clube, disputando partidas em El Salvador, Arábia Saudita, Hong Kong e Japão. Os governos de El Salvador e Hong Kong pagaram uma quantia não revelada ao Inter Miami para jogar contra sua seleção nacional no amistoso. Em Hong Kong, o governo confirmou que gastou quase 2 milhões de dólares para organizar o jogo, embora não esteja claro quanto desse valor foi para o Inter Miami. O Inter Miami não divulgou os ganhos de cada amistoso de pré-temporada. Embora 2024 já seja um ano histórico para o clube dentro e fora de campo, Miami já está aproveitando o impulso que Messi criou para o futuro. O clube recentemente inaugurou seu novo estádio, Miami Freedom Park, que possui “58 acres de parques públicos e espaços verdes, um centro de tecnologia, restaurantes e lojas, campos de futebol para a comunidade, um estádio de 25.000 para o Inter Miami e muito mais. características.” O contrato de Messi vai até a temporada 2025 da MLS com uma opção adicional para 2026, dando ao Inter Miami um vislumbre de esperança de que o craque inaugurará o Miami Freedom Park. Apesar da incerteza, a equipe está aproveitando o impulso atual impulsionado por Messi para impulsionar as vendas de ingressos para a temporada e potenciais patrocinadores. O tempo dirá se o atacante prorrogará seu contrato e inaugurará o novo terreno, mas se o fizer, Miami pode esperar um boom econômico ainda maior.





Fonte: Espn