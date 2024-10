Inter Miami, liderado por Lionel Messi, receberá convite para a Copa do Mundo de Clubes, dizem fontes

O Inter Miami será anunciado como o último participante da Major League Soccer na Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2025, disseram fontes à ESPN.

O anúncio oficial do envolvimento da equipe no torneio é esperado na próxima semana.

A Copa do Mundo de Clubes de 2025 contará com 32 clubes de todo o mundo pela primeira vez, depois que a FIFA optou por expandir o torneio do formato anterior de sete equipes. O órgão dirigente do futebol mundial concedeu 12 vagas para a Europa (UEFA), 6 para a América do Sul (CONEMBOL), 4 para a América do Norte e Caribe (Concacaf), Ásia (AFC) e África (CAF) e 1 para a Oceania (OFC).

Escolhas do Editor 2 Relacionado

A maioria das equipas participantes já foram determinadas, incluindo o Manchester City (vencedor da UEFA Champions League em 2022-23) e o Real Madrid (vencedor da UEFA Champions League em 2021-22 e 2023-24).

Monterrey (Copa dos Campeões da Concacaf 2021), Seattle Sounders (Copa dos Campeões da Concacaf de 2022), León (Copa dos Campeões da Concacaf de 2023) e Pachuca (Copa dos Campeões da Concacaf de 2024) representarão a Concacaf.

A Concacaf, porém, recebeu um convite adicional para o torneio, visto que os Estados Unidos serão os anfitriões da Copa do Mundo de Clubes.

A FIFA reservou-se o direito de escolher o participante final da Concacaf, concedendo o ingresso ao Inter Miami, vencedor do Supporters’ Shield de 2024. O comissário da MLS, Don Garber, revelou durante o jogo All-Star de 24 de julho que a liga só poderia dar sugestões à FIFA, mas não selecionaria o participante.

Lionel Messi agora liderará o time do sul da Flórida no torneio internacional de 15 de junho a 13 de julho de 2025 em locais nos Estados Unidos.

A FIFA nomeou os 12 estádios-sede no mês passado e também revelou que a final aconteceria no MetLife Stadium em East Rutherford, Nova Jersey.

Esse local será acompanhado pelo Mercedes-Benz Stadium (Atlanta), Bank of America Stadium (Charlotte, Carolina do Norte), TQL Stadium (Cincinnati), Rose Bowl Stadium (Pasadena, Califórnia), Hard Rock Stadium (Miami), GEODIS Park ( Nashville, Tennessee), Camping World Stadium (Orlando, Flórida), Inter&Co Stadium (Orlando, Flórida), Lincoln Financial Field (Filadélfia), Lumen Field (Seattle) e Audi Field (Washington, DC).