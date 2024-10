Inter Miami merece convite para Mundial de Clubes – Martino

O técnico do Inter Miami, Gerardo Martino, confirmou que a FIFA ainda não selecionou o participante adicional da MLS para a Copa do Mundo de Clubes de 2025, mas insiste que os Herons agora possuem os “fundamentos do futebol” para ganhar uma vaga no torneio.

A edição de 2025 da competição será disputada nos Estados Unidos e contará com 32 equipes, ampliando a capacidade tradicional de sete clubes.

A FIFA atribuiu quatro vagas à Concacaf, permitindo a participação de Monterrey (vencedor da Liga dos Campeões da Concacaf em 2021), Seattle Sounders (vencedor da Liga dos Campeões da Concacaf em 2022), León (vencedor da Liga dos Campeões da Concacaf em 2023) e Pachuca (vencedor da Copa dos Campeões da Concacaf em 2024).

Mas os Estados Unidos ganharam um ingresso adicional para o torneio por servirem como anfitriões, inspirando a FIFA a escolher outro participante da MLS.

Escolhas do Editor

1 Relacionado

“Não, todos temos mais ou menos a mesma informação”, disse Martino em entrevista coletiva na sexta-feira. “[Being selected] poderia ser muito possível, mas quero reiterar algo que disse depois de vencer o jogo. Parece-me que agora temos os fundamentos do futebol para merecer esse lugar e é isso que nos dá muita tranquilidade, independentemente do que possa ser resolvido mais tarde”.

Martino se referia ao Supporters’ Shield, que o Inter Miami conquistou no dia 2 de outubro após derrotar o Columbus Crew por 3 a 2.

Os Herons conquistaram o título com 68 pontos em 32 jogos, conquistando seu primeiro título da MLS desde sua estreia em 2020 como uma franquia de expansão.

O Supporters’ Shield é um dos dois principais troféus da MLS, conquistado pelo time com melhor desempenho geral na temporada regular para recompensar a consistência em uma campanha de 34 jogos.

A FIFA, no entanto, também pode optar por conceder a Copa do Mundo de Clubes adicional ao vencedor indeterminado da Copa MLS de 2024.

Lionel Messi disputou três Copas do Mundo de Clubes pelo Barcelona. Imagens de Nathan Ray Seebeck-Imagn

A equipe agora volta suas atenções para o jogo contra o Toronto FC, no sábado, sua terceira partida no espaço de uma semana.

Martino sugeriu a possibilidade de dispensar Lionel Messi e outros jogadores que desempenharam um papel fundamental nos últimos dois jogos frente ao Charlotte FC e ao Columbus Crew.

“Bem, vamos ver, tanto para ele como para o resto dos jogadores que têm jogado e, acima de tudo, que têm dois jogos muito difíceis como os de Charlotte e Columbus”, disse Martino.

“Vamos apenas levar em conta isso, o acúmulo de minutos. Embora no caso do Leo entendamos que acumular minutos é colocá-lo de volta no ritmo do futebol e isso está claramente acontecendo.

“Mas também não é uma questão de acumular cansaço. Ainda temos um treino à tarde e lá vamos definir os jogadores que vão iniciar o jogo. Ainda não defini a equipa.”

O Inter Miami ainda busca quebrar o recorde da MLS de maior número de pontos conquistados em uma única temporada ao vencer as duas partidas restantes.

O New England Revolution detém atualmente o recorde depois de conseguir 73 pontos durante a temporada de 2021, mas o Inter Miami pode conquistar o título com 74 pontos se conquistar mais duas vitórias.

Messi disputou pela última vez a Copa do Mundo de Clubes pelo Barcelona em 2015, sua terceira vez no torneio.