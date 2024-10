Inter Miami vence na estreia de Messi nos playoffs da MLS e vence o Atlanta United

Lionel Messi teve oportunidades de gol repetidas vezes, apenas para ser negada. Acontece que tudo o que ele precisava fazer era entregar o passe certo na hora certa.

Jordi Alba transformou um passe de Messi no gol do sinal verde aos 60 minutos, Luis Suarez também marcou e o Inter Miami venceu o Atlanta United por 2 a 1 na noite de sexta-feira, no jogo de abertura da primeira rodada à melhor de três da Major League Soccer. série de playoffs.

Não foi a abertura mais fácil para os vencedores do Supporters Shield, o número 1 geral nos playoffs da MLS Cup – um time que estabeleceu um recorde da liga com 74 pontos na temporada regular, 34 pontos à frente do wild card Atlanta no classificação.

Saba Lobjanidze marcou para o Atlanta, que conseguiu oito defesas do goleiro Brad Guzan. O jogo 2 será em 2 de novembro em Atlanta – o último jogo fora de casa da temporada, não importa o que aconteça, para o Inter Miami. O jogo 3, se necessário, será no dia 9 de novembro, em Fort Lauderdale.

“Será difícil para nós”, disse o técnico do Inter Miami, Gerardo “Tata” Martino. “Vai ser difícil como este rival tem sido ao longo da temporada.”

O Inter Miami é o cabeça-de-chave número 1 nos playoffs depois de estabelecer recordes de pontos na MLS (74). Foto de Rich Story/Getty Images

O primeiro jogo de playoff em casa do Inter Miami e a estreia de Messi nos playoffs da MLS estavam esgotados – os jogos de Messi quase sempre estão, em todo o mundo – e a MLS até teve uma câmera isolada nele durante toda a partida, transmitindo essa visão no TikTok. Havia planos de também mostrar a partida ao vivo em um telão na Times Square de Nova York; que acabou sendo cancelado, a Apple vai agendar a exibição de outra partida por lá.

Atlanta foi o único time que venceu o Inter Miami quando Messi estava na escalação nesta temporada, e foi quase como se o oito vezes vencedor da Bola de Ouro – e finalista do prêmio de MVP da MLS – soubesse que não seria fácil.

“Tudo se resolve em campo”, disse Messi em entrevista gravada antes dos playoffs, que a MLS divulgou nas redes sociais e disse que será distribuída em sua plataforma Season Pass. “Tudo pode acontecer em uma partida.”

E durante 60 minutos, o placar disse que essas equipes estavam empatadas.

Suarez marcou com apenas um minuto de jogo e Messi teve três oportunidades de grande qualidade no final do intervalo.

O pé esquerdo de Messi quase fez o 2-0 aos seis minutos; Guzan teve que se espalhar para a direita para desviar o chute. Messi encontrou espaço e voltou a disparar aos 26 minutos; desta vez, Guzan acertou por cima do travessão. E aos 29 minutos não foi Guzan quem negou o golo a Messi – foi o poste. O rebote foi para Marcelo Weigandt, do Inter Miami, e seu chute foi desviado por Guzan.

Se não fosse por Guzan, poderia ter sido 2-0, 3-0, talvez até 4-0 naquele momento.

Escolhas do Editor

1 Relacionado

Em vez disso, foi 1-1 no intervalo. Lobjanidze ficou atrás da defesa e venceu Drake Callender à queima-roupa aos 39 minutos, e Atlanta – que venceu no Chase Stadium em maio – estava empatado no segundo tempo.

“Ficamos frustrados”, disse Martino.

Aos 52 minutos, um chute direto de Messi de 25 jardas quase deu ao Inter Miami a vantagem novamente, mas passou ao lado da trave, à esquerda de Guzan. O golo surgiu cerca de oito minutos depois, com Messi a ser levantado no ar por Alba em comemoração após o golo.

“Temos que manter a cabeça erguida e ir de novo”, disse Guzan. “Já estamos com as costas contra a parede há algum tempo. E quando estamos com as costas contra a parede, encontramos um caminho. Nossas costas estão contra a parede agora. Temos que ir para o Jogo 2 e temos que vencer.”

A noite deu uma reviravolta para o Inter Miami tarde. Ian Fray, um nativo do sul da Flórida que já enfrentou três rupturas do LCA, saiu aos 90 minutos depois que uma lesão sem contato o deixou incapaz de colocar qualquer peso na perna direita. Não houve nenhuma palavra imediata sobre a gravidade do ferimento de Fray.

“Foi um jogo muito bom… mas não estamos tão satisfeitos quanto poderíamos por causa de Ian”, disse Martino. “Estamos todos um pouco tristes. Vamos esperar para ver que lesão ele tem.”