Internacionais de rugby de outono: O que é um cartão vermelho de 20 minutos?

As partidas internacionais de rugby deste ano contarão com um teste de um sistema de cartão vermelho de 20 minutos que poderá ter um impacto dramático nas partidas e na forma como elas são arbitradas.

Embora o teste já tenha sido realizado no Campeonato de Rugby deste ano, ele será lançado no hemisfério norte em novembro, com as Seis Nações confirmando o teste em outubro.

“Todos no rugby entendem que há uma grande oportunidade de captar a atenção de um público muito mais amplo, além de atender à sua base de fãs apaixonada e existente”, disse a chefe do rugby das Seis Nações, Julie Paterson.

“Os julgamentos judiciais são apenas um passo para explorar esta oportunidade, e esperamos que os julgamentos que decorrem ao longo da Autumn Nations Series melhorem a experiência para os fãs, ao mesmo tempo que ajudam a explicar algumas das decisões tomadas ‘ao vivo’ e a abraçar, mas também a explicar as nuances que fazem parte do que torna o rugby tão único e especial.”

Além disso, relógios de chute também estarão instalados para scrums, alinhamentos e chutes a gol.

Mas como essas regras impactarão o jogo? E qual tem sido a reação?

Paul Willemse, da França, reage após receber cartão vermelho do árbitro Karl Dickson por uma entrada alta durante o Guinness Six Nations 2024 Imagens de Shaun Botterill / Getty

O que é um cartão vermelho de “20 minutos”?

A nova regra do cartão vermelho de 20 minutos não significa que um jogador poderá retornar ao campo após 20 minutos. Em vez disso, quando usado, significará que o jogador pode ser substituído por um substituto após 20 minutos.

A regra destina-se a ser usada na disgressão do árbitro ao punir infrações técnicas, como contato acidental com a cabeça.

As equipes ainda enfrentarão uma partida com 14 jogadores?

Sim, os cartões vermelhos ainda existem. Se o árbitro considerar o incidente em questão um jogo sujo “deliberado e perigoso”, os jogadores podem ser expulsos sem chance de serem substituídos.

Qual foi a resposta à nova regra?

A França e a Irlanda opuseram-se à implementação permanente da regra. Num comunicado, a Ireland Rugby Football Union (IRFU) afirmou: “A IRFU não apoia a adopção permanente de um cartão vermelho de 20 minutos. O bem-estar e a segurança do jogador são fundamentais para os valores fundamentais do jogo e a opção de um cartão vermelho permanente. cartão vermelho por atos deliberados e intencionais de jogo sujo apoia esses valores e protege a integridade do jogo.”

A Federação Francesa de Rugby argumentou que seria um “retrocesso inaceitável nas medidas implementadas nos últimos anos para reduzir os impactos na cabeça”.

O ex-zagueiro irlandês e agora técnico do La Rochelle, Ronan O’Gara, chamou a regra de “absurda”.

No entanto, o CEO do Rugby da Nova Zelândia, Mark Robinson, é a favor. “Somos o único esporte no mundo que cria uma incompatibilidade como nós e ainda espera que os fãs compareçam e paguem por isso”, disse Robinson.

“Acho que será bom ver o cartão vermelho cair em termos da quantidade de minutos que os jogadores passam fora do campo. Temos que continuar trabalhando duro para manter o torcedor na vanguarda do que estamos fazendo. .”

Qual será o impacto dos relógios de tiro?

A World Rugby tem feito um esforço consciente nos últimos anos para acelerar o jogo e tornar o rugby mais atraente, especialmente para potenciais novos públicos.

Não é nenhuma surpresa, então, que os testes deste outono também terão relógios de arremesso para scrums, alinhamentos laterais e chutes a gol.

Os scrums precisarão ser definidos dentro de 30 segundos após o árbitro fazer sua marca para o lance de bola parada, enquanto os alinhamentos também devem ser marcados dentro de 30 segundos após o sinal do árbitro.

Os chutadores terão 60 segundos para chutar para o gol, seja para conversão ou pênalti.