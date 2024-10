Investigação da morte de Liam Payne, foco em drogas e caixa de sabão encontrada no quarto

Um pequeno item encontrado em Liam PayneO quarto de hotel de está recebendo muita atenção dos policiais que investigam sua morte, porque pode desvendar o mistério de quem o ajudou a conseguir drogas… descobriu o TMZ.

Fontes policiais em Buenos Aires nos dizem… as autoridades estão agora investigando a possibilidade de um funcionário do hotel ter entregado drogas para Liam, o que os faz focar em uma saboneteira Dove encontrada no quarto, e vista muito claramente em uma fotografia tirada depois A queda mortal de Liam.

A caixa estava na mesma mesa onde os policiais também encontraram drogas e apetrechos – papel alumínio usado para ingerir drogas, além de pó branco.

Do lado direito está a saboneteira vazia. Parece deslocado na cena sombria, mas fomos informados de que a polícia tem uma teoria sobre isso.

Disseram-nos que a teoria operacional é que a saboneteira pode ter sido usada para entregar secretamente as drogas a Liam.

Nós contamos a história… os policiais foram olhando para funcionários do hotel há vários dias – com fontes dizendo que têm um trabalhador em particular na mira por supostamente ter dado a Liam o medicamento ansiolítico que encontraram.

Os policiais também estavam investigando se aquele funcionário deu a LP cocaína, crack, cetamina, ecstasy e uma forma de metanfetamina chamada “cristal” autópsia inicial encontrada em seu sistema.

Tarde da noite passada, policiais invadiram o hotel de Buenos Aires onde Liam morreu… revisando registros eletrônicos e em papel – tudo para descobrir quem vendeu as drogas ao ex-astro do One Direction.