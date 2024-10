Investimentos em pavimentação avançam em Penedo com asfalto e reparos nas vias públicas

SECOM PMP

As obras que geram melhor qualidade de vida em Penedo avançam em ritmo acelerado e de forma contínua. Em cada bairro da cidade, há trabalho da administração Ronaldo Lopes concluído, em andamento ou planejado para ser feito.

A melhoria da mobilidade urbana asfaltou as vias situadas entre a Avenida Antônio Cândido Toledo e a Rua Eutíquio Lopes, popularmente chamada de ‘rua da UPA’, justamente para oferecer melhores condições de acesso à Unidade de Pronto Atendimento 24 horas.

As obras de pavimentação viabilizadas por Ronaldo Lopes junto ao Governador Paulo Dantas também estão acontecendo na Vila Matias e na Vila Primavera, esta mais conhecida como ‘Vila do Carlinhos Mais’, referência ao local de origem da celebridade penedense.

O acesso à vila onde o famoso influenciador digital viveu, saindo do Largo de Fátima pela rua ao lado do Colégio Diocesano, já recebeu a imprimação, etapa posterior ao serviço de terraplanagem.

Assim que o ‘tempo de cura’ da etapa estiver concluído, a rua será asfaltada, processo também em curso nas vias que contemplam a nova Escola Municipal Santa Luzia, outro investimento em plena construção viabilizado pela parceria entre Governo de Alagoas e a Prefeitura de Penedo.

Com recursos próprios do município ou custeadas por emenda parlamentar do deputado federal Rafael Brito, outras ruas da cidade estão sendo pavimentadas com paralelepípedo, entre elas a Rua D do Loteamento Santa Luzia.

Em sua rotina diária de trabalho, Ronaldo Lopes inspecionou o andamento da obra e informou a nova denominação da via que terá o nome de Mírian Reis Galvão, homenagem a mais uma personalidade penedense, como tem sido desde o início do primeiro mandato do gestor penedense, com aval da Câmara de Vereadores.

E para manter tudo isso em bom estado de conservação, a Secretaria Municipal de Serviços Públicos faz os devidos reparos, a exemplo do trabalho em curso na ladeira que liga o Barro Vermelho à Rua XV de Novembro.