Inzaghi, técnico do Inter de Milão, dá provas em investigação de ultra-torcedores

A polícia italiana interrogou o técnico do Inter de Milão, Simone Inzaghi, nesta quarta-feira, como parte de uma investigação criminal sobre ligações entre os “ultra” torcedores de futebol do clube e grupos do crime organizado, disseram duas fontes com conhecimento do assunto.

Inzaghi não está sob investigação e a polícia o interrogou como testemunha, disseram as fontes.

Na semana passada, a polícia italiana prendeu 19 torcedores de futebol “ultra” de alto perfil ligados ao Inter de Milão e ao AC Milan, muitos dos quais são suspeitos de terem ligações com o ‘Ndranghetao principal grupo mafioso da Europa, originário da região sul da Calábria.

Em um mandado de prisão de 568 páginas, os promotores deram detalhes de como o ultra sênior do Inter, Marco Ferdico, telefonou para Inzaghi pouco antes da final da Liga dos Campeões de 2023 para pedir-lhe que pressionasse os diretores dos clubes para que alocassem mais ingressos para o grupo de torcedores.

Os promotores disseram que os dois times são partes ofendidas no caso, mas tiveram que rever suas relações com os torcedores, dizendo que eram necessárias modificações em sua estrutura de negócios para evitar a recorrência da suposta infiltração criminosa.

A técnica do Inter de Milão, Simone Inzaghi, prestou depoimento em uma investigação de torcedores na quarta-feira. Fabrizio Carabelli/Sopa Images/LightRocket via Getty Images

A Inter de Milão não fez comentários na quarta-feira.

O presidente do clube, Giuseppe Marotta, disse que o clube estava cooperando com as autoridades.