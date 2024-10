Ionescu e Liberty pretendem retornar às finais – e muito mais

NOVA YORK – Sabrina Ionescu recebeu a bola na ala esquerda da companheira de equipe Breanna Stewart e chutou. A cesta de 3 pontos entrou, colocando o New York Liberty com 11 pontos de vantagem sobre o Las Vegas Aces no início do quarto período do Jogo 1 das semifinais da WNBA. Enquanto Ionescu voltava para a defesa, ela apontou para o ícone nova-iorquino Spike Lee. Vestindo uma camisa autografada por Ionescu, Lee levantou-se de seu assento na quadra e apontou na direção dela.

Ionescu não terminou.

Nem mesmo 90 segundos depois, ela recebeu a bola de Leonie Fiebich bem além do topo do arco e com a três vezes MVP A’ja Wilson fechando sobre ela, ela drenou um chute de 30 pés, enviando a multidão de 14.000 pessoas do Barclays Center para agitado e forçando um tempo limite em Las Vegas.

Momentos depois da vitória de Nova York por 87-77 no domingo, onde Ionescu marcou 21 pontos e deu cinco assistências, Holly Rowe da ESPN entrevistou Ionescu e Stewart no meio da quadra, perguntando a Ionescu como é quando ela fica com calor e se transforma na “líder da orquestra” dos fiéis do Barclays. A multidão gritou antes que Rowe pudesse terminar a pergunta, enquanto Stewart imitava os movimentos de um maestro.

“É assim que parece”, disse Ionescu, levantando as mãos antes de aplaudir os fãs.

O Liberty está agora a duas vitórias de vingar a derrota nas finais da WNBA do ano passado para os Ases e retornar à série do campeonato. Da chance de quebrar a maldição da pós-temporada da franquia e conquistar seu primeiro título. De Ionescu tendo a chance de garantir a única coisa que lhe escapou em uma jovem carreira histórica.

Ionescu, a jogadora mais antiga do time, está fazendo jus ao potencial que Nova York viu quando convocou seu número 1, quatro anos atrás. Ela é o pulso do Liberty, seu motor ofensivo, “realmente uma espécie de motor deste time”, disse a técnica do Aces, Becky Hammon, no sábado. “Sabrina é a cabeça da cobra.”

A CENA E O jogo de domingo no Barclays estava muito longe do que Ionescu experimentou no início de sua carreira.

Depois de ser convocado pela primeira vez no geral em 2020, Ionescu foi afastado dos gramados devido a uma grave lesão no tornozelo três jogos na temporada, e o Liberty mancou para um recorde de 2-20, marcando alguns dos dias mais sombrios da franquia. Mesmo quando Ionescu regressou em 2021, ela não estava 100 por cento. Nova York registrou recordes de derrotas nas duas temporadas seguintes, chegando aos playoffs, mas não saindo da primeira rodada.

Ionescu começou a se firmar em 2022, quando recebeu suas primeiras indicações para All-WNBA e All-Star. À medida que o Liberty passou de uma superequipe em 2023, Ionescu se estabeleceu como uma arremessadora de 3 pontos de primeira linha, destacada por seu desempenho recorde na competição de 3 pontos da WNBA e seu índice de 44,8% no final da temporada, terceiro melhor na liga.

Os 18,2 pontos por jogo de Ionescu em 2024 são um recorde na carreira, mas seu crescimento e se tornando uma jogadora mais completa tornou sua temporada especial. Ela assumiu mais funções de armação, especialmente com Courtney Vandersloot e Betnijah Laney-Hamilton dentro e fora da escalação, e mostrou mais comprometimento na ponta defensiva. Mas Ionescu realmente brilhou dentro do arco, onde está descendo mais do que nunca e implementou um flutuador. Sua explosão de 36 pontos na vitória decisiva da série no primeiro turno de Nova York sobre o Atlanta Dream foi um exemplo disso, já que 21 de seus pontos foram de 2 pontos ou da linha de lance livre.

A recuperação total de Ionescu da lesão no tornozelo permitiu-lhe ganhar força, dar um primeiro passo mais rápido e recuperar a confiança na entressafra.

“Confiei muito na minha tacada porque ela estava acontecendo no ano passado, então simplesmente persisti, mas acho que ser capaz de continuar a entrar na pintura e descobrir maneiras de atacar ângulos, usar meu corpo, usar meu comprimento , criar oportunidades para marcar foi enorme.” Ionescu disse domingo. “Trabalhei muito na entressafra para voltar a isso. Obviamente, fiz muito isso na faculdade, e depois me machucar me atrapalhou um pouco, em termos de confiança, de ser capaz de receber rebatidas e decolar. em uma perna e pousar em uma perna dentro da área é bom ver o trabalho que fiz agora ganhando vida, especialmente nos playoffs.”

Em uma equipe com dois MVPs, Stewart e Jonquel Jones, além de um dos melhores passadores da história da liga, Vandersloot, o ano de avanço de Ionescu ajudou a elevar o Liberty a um grupo ofensivo ainda mais potente. Ela foi uma das duas jogadoras da liga (Caitlin Clark é a outra) com média de pelo menos 16 pontos e 6 assistências no ano. Ao longo do caminho, ela consolidou seu status como jogadora de alto nível na WNBA, ficando em sexto lugar na votação de MVP.

“Foi incrível vê-la dar um grande salto este ano”, disse Vandersloot. “Houve muitos jogos em que ela sozinha ganhou o jogo para nós tarde. Ela carregou grande parte do fardo. Ela simplesmente conseguiu encontrar maneiras diferentes de ser eficaz, e essa é uma das coisas que estou tão impressionado.”

Hammon acrescentou: “Ela é o que os faz seguir em frente – com seu ritmo, sua capacidade de leitura, sua capacidade de colocar as defesas em diferentes dilemas e sua vontade de fazer a jogada certa. recorde na liga.”

A LIBERDADE NÃO evitou reconhecer que sua derrota para os Ases nas finais da WNBA de 2023 os deixou com uma “cicatriz”, como disse Vandersloot, e que eles têm “negócios inacabados” para cuidar em 2024, acrescentou Ionescu.

Mas a motivação de Ionescu é multifacetada.

Vandersloot e Stewart, duas das premiadas aquisições de agência gratuita da equipe em 2023, têm títulos de passagens anteriores da WNBA, e Stewart ganhou quatro vitórias consecutivas na faculdade. Mas Ionescu nunca teve a chance de competir por um campeonato em sua temporada no Oregon.

Depois de liderar os Ducks em sua primeira aparição na Final Four em 2019, Ionescu foi elegível para sair para a WNBA após sua temporada júnior, mas voltou a jogar ao lado de Satou Sabally e Ruthy Hebard. Seus Ducks estavam saindo da coroa do torneio Pac-12 e estavam em segundo lugar no país quando o torneio da NCAA foi cancelado devido à pandemia de COVID-19.

Oregon, que chegou à Final Four em 2019, ficou atrás da Carolina do Sul no Top 25 do ranking em março de 2020, mas ambas as equipes foram projetadas como número 1. Cody Glenn/Ícone Sportswire

“Ainda não superei isso”, disse Ionescu à ESPN em junho. “Sabendo que voltei por esse motivo – para tentar ganhar um campeonato nacional – estávamos muito próximos e acho que éramos o melhor time. Jogando muito bem, tão comprometidos um com o outro e sabendo qual era o nosso objetivo. privado da oportunidade de pelo menos tentar vencer?

“Cada vez que ouço jogadores falando sobre a faculdade e a conquista de um campeonato nacional e o que isso significa – especialmente porque isso nunca aconteceu no Oregon – é uma das coisas que não posso afirmar. sinto que se conseguirmos ganhar um campeonato aqui, seria como devolver parte de algo ao ‘eu’ universitário que não foi capaz de sair e competir por um.”

Como líder triplo-duplo do jogo universitário, Ionescu “tem o argumento de ser um dos maiores jogadores universitários da história”, disse a técnica do Oregon, Kelly Graves, à ESPN em outubro passado.

Mas Ionescu precisava de tempo para se recuperar da lesão, e a frustração e a decepção reinaram durante seus primeiros anos na WNBA. A equipe poderia ter desistido de sua suposta franquia por não produzir, ela disse à ESPN em uma entrevista em maio de 2023, mas o Liberty teve “esse apoio inabalável para mim e ficou comigo naquele momento difícil”.

“Será mais um agradecimento se conseguirmos vencer este ano”, disse Ionescu na altura. “Seria apenas para todas aquelas pessoas que ficaram comigo e acreditaram em mim durante esta jornada.”

Um campeonato provou ser difícil na temporada passada. Mas 2024 pode ter um resultado diferente para o Liberty, em grande parte devido a Ionescu.

“Ela tem a mentalidade. Você pode entrar com todo o talento, mas se não tiver a mentalidade, não sabe como vencer”, disse a técnica do Liberty, Sandy Brondello. “Ela se mantém em níveis e padrões elevados. Ela já esteve em grandes jogos antes, então vamos nos apoiar nessa experiência.”

Michael Voepel e Katie Barnes da ESPN contribuíram para este relatório.