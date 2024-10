Irmã de Liam Payne compartilha mensagem devastadora após a morte chocante de Star

Liam Payne A irmã de Brian quebrou o silêncio após a trágica morte da estrela do One Direction… e sua mensagem é absolutamente devastadora.

Ruth Gibbins postou um longo declaração à sua página do Instagram junto com várias fotos fofas dos irmãos – tudo para expressar o quanto ela amava seu irmão e sua dor insuportável, que incluía: “Sinto muito, não pude salvá-lo”.

Ela começou com: “Não acredito que isso esteja acontecendo. Muitas vezes abri meu coração publicamente com orgulho por Liam, mas nunca muito sobre a vida como sua irmã… Liam é meu melhor amigo.”

Depois de expressar o quanto Liam amava sua família, amigos e ser membro do One Direction, ela compartilhou sua reflexão comovente – dizendo: “Não acho que este mundo tenha sido bom ou gentil o suficiente com você”.

Ela continuou… “Você só queria ser amado e fazer as pessoas felizes com sua música. Você nunca acreditou que era bom o suficiente, espero que agora você possa ver essa onda de amor que nunca recebeu em sua época.”

O pai de Liam recentemente compartilhou sua dor com os fãs de seu filho na Argentina… estando com eles em um momento incrivelmente comovente do lado de fora do hotel na noite de sexta-feira onde Liam morreu.