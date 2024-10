Irmãos Menendez inundados com pedidos de autógrafos em cartões misteriosos da NBA

Uma fonte com conhecimento do Centro Correcional Richard J. Donovan em San Diego disse ao TMZ … os infames irmãos viram um “enorme” aumento nas correspondências de fãs (e, claro, de alguns odiadores) graças ao grande interesse em “Monstros” da Netflix : A história de Lyle e Erik Menendez.

Talvez o item mais interessante que os irmãos estão recebendo… 1990-91 Hoops Marcos Jackson Cartões da NBA – os irmãos estão no cartão, fotografados sentados no meio da multidão dos Knicks, depois os assassinatos antes suas prisões – e as pessoas querem que eles sejam autografados.