Isaiah Hartenstein, do Thunder, machuca a mão e fica afastado por pelo menos 5 a 6 semanas

O pivô do Oklahoma City Thunder, Isaiah Hartenstein, sofreu uma pequena fratura não deslocada na mão esquerda e será reavaliado em cinco a seis semanas, anunciou a equipe.

Hartenstein, de 2,10 metros, que é canhoto, sofreu a lesão durante o jogo de pré-temporada de terça-feira em Denver.

O Thunder, cabeça-de-chave número 1 da Conferência Oeste, assinou com Hartenstein um contrato de três anos no valor de US$ 87 milhões em agência gratuita neste verão. Sua adição abordou os problemas de recuperação do Oklahoma City, a maior fraqueza do Thunder na temporada passada.

Hartenstein, de 26 anos, teve média de 7,8 pontos e 8,3 rebotes por jogo pelo New York Knicks na última temporada.