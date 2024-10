Israel Adesanya faz previsão para Alex Pereira x Khalil Rountree luta principal do UFC 307

Israel Adesanya escolheu Alex Pereira para reter o título dos meio-pesados ​​mais uma vez.

Pereira, rival de longa data de Adesanya, é a atração principal do evento UFC 307 de sábado, enquanto se defende contra Khalil Rountree em Salt Lake City.

“Só de cara, vou para Pereira porque [of] impulso agora”, disse Adesanya em O show de Adam Carolla. “Rountree não luta. Ele gosta de kickboxing, nunca foi para uma queda. … Se você vai fazer isso com o Pereira – e eu sou o único que já arrasou com ele, ou esteve com ele no UFC, todo mundo, ele está lavado – Rountree, eu sinto que, se ele puder sujar e pegá-lo, ele pode pegá-lo. Mas é tão difícil fazer isso com Pereira porque, Rountree, seu alcance pode não ser capaz de alcançá-lo.”

Pereira venceu os três primeiros encontros com Adesanya – incluindo a conquista do título dos médios de “The Last Stylebender” com um nocaute técnico no quinto round no UFC 281 em novembro de 2022. Adesanya recuperaria o título cinco meses depois no UFC 287 com um nocaute devastador, que serviu como a última vez que Pereira competiria na categoria até 185 libras. “Poatan” subiu para o meio-pesado, onde conquistou o título, e defendeu com sucesso em 2024 com nocautes brutais sobre Jamahal Hill no UFC 300 e Jiri Prochacka no UFC 303.

Embora Adesanya acredite que Rountree é um lutador perigoso, ele acredita que Pereira será demais com sua estrutura, defesa e poder.

“Eu vou para Pereira e vou para nocaute técnico ou nocaute”, disse Adesanya. “Não sei em que rodada, mas sinto que será difícil para Rountree ultrapassar esse quadro.

“[I can see] chutes nas pernas, chutes nas pernas [from Pereira]e ele pode pegar Rountree quando ele entrar. Porque Rountree vai atacá-lo. … O papel não pode lutar contra o papel, é por isso que você tem que lutar. Mas é uma boa luta e acho, de novo, Pereira no segundo ou terceiro round. Mas se Rountree fizer isso, será ridículo.”