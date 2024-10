Israel Adesanya prevê finalização no confronto Robert Whittaker x Khamzat Chimaev no UFC 308

Israel Adesanya estará atento à co-luta principal do UFC 308 entre os pesos médios Robert Whittaker e Khamzat Chimaev.

Whittaker e Chimaev lutarão por cinco rodadas programadas neste sábado, em Abu Dhabi. Tendo enfrentado Whittaker duas vezes, Adesanya está bastante familiarizado com o que “The Reaper” traz para a mesa. Mas o wrestling de Chimaev é um grande ponto de discórdia para o ex-campeão, especialmente no início.

“Não acho que Rob vá passar por Khamzat”, disse Adesanya em seu canal no YouTube. “Finalmente, veremos [Chimaev] lutar contra um peso médio legítimo, um dos melhores pesos médios, um dos maiores pesos médios de todos os tempos.

“Acho que Khamzat vai atacá-lo com o wrestling, então Rob terá que lutar por sua vida inicialmente, enfrentar a tempestade, e acho que será um ataque baseado no wrestling. Acho que ele vai tentar finalizar o Rob. Eu não acho que ele vai ficar com Rob. Sim, [Chimaev has a chance striking]mas não acho que seja uma grande chance em pé com Rob porque Rob simplesmente vai atirar nele. Rob irá apenas entrar e sair, entrar e sair, e então fazer blitz.

“Acho que enquanto Rob estiver em blitz, Khamzat irá derrubá-lo. … Acho que Khamzat, se ele quiser vencer, terá que vencer no primeiro ou no segundo round e pegar o Rob logo no início com uma finalização. Eu não o vejo largando Rob. Ele tem uma boa trocação também, é duro em pé como na luta com Gilbert Burns e Kamaru [Usman]. Você pode dizer, ele está pronto para arremessar.”

Com Dana White dizendo que Sean Strickland é provavelmente o próximo no lugar do campeão até 185 libras Dricus du Plessis, as apostas ainda são extremamente altas para Whittaker e Chimaev, com o vencedor provavelmente no círculo no convés por uma chance de conquistar o título dos médios.

Independentemente de quem sair vitorioso, Adesanya está confiante de que os juízes não serão necessários. No final das contas, a questão é se Whittaker conseguirá estender a luta até as rodadas do campeonato – o que “The Last Stylebender” prevê que acontecerá.

“Rob, apenas enfrente a tempestade nas rodadas um e dois, e depois três, quatro, cinco, isso é tudo, Rob”, disse Adesanya. “Mas, novamente, Rob lutou duas vezes com um cara como Romero. Romero estava acertando ele com aquelas quedas malucas, tentando pegá-lo, e Rob disse, ‘Nah, estou de pé.’ Então Rob conhece o que faz no terreno.

“Por quanto tempo ele conseguirá manter Khamzat longe dele e será capaz de impedir o ataque violento de quedas e lutas de agarramento de Khamzat nos dois primeiros rounds? Eu diria que, no início, Khamzat irá finalizá-lo se ele quiser vencer, e mais tarde, Rob irá apenas nocauteá-lo no terceiro, quarto ou quinto round. Não sei qual rodada, mas uma delas.

“Mas com qual eu quero ir? Eu acho que Rob é apenas um cara com quem não se deve brincar. Quero dizer, olhe para a última luta dele para que as pessoas se lembrem de quem ele é agora. Então acho que Rob fará isso de novo – talvez não tão cedo, definitivamente não tão cedo. … Acho que ele vai pegá-lo mais tarde, mas ele tem que enfrentar a tempestade. Ele tem que sobreviver até que não consiga. Vou apostar no Rob com um final tardio.”