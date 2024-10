Israel Adesanya responde ao apelo de Shara Bullet: ‘Mantenha meu nome fora da sua maldita boca’

Israel Adesanya não esperava ter seu nome chamado na noite de sábado.

Após o incrível nocaute duplo de Shara Magomedov sobre Armen Petrosyan que deu início ao card principal do UFC 308, Magomedov – popularmente conhecido como “Shara Bullet” – se declarou o melhor atacante da divisão dos médios e escolheu Adesanya para sua próxima luta.

Em um vídeo de reação postado em seu YouTube, Adesanya evocou alguns memes para reagir ao texto explicativo.

“Mantenha meu nome fora da sua maldita boca”, disse Adesanya com uma risada, trazendo à tona o famoso clipe de Will Smith ameaçando Chris Rock na cerimônia do Oscar de 2022.

Ele então acrescentou: “O que diabos eu fiz? Por que ele disse me foda? uma referência à reação confusa do rapper 50 Cent ao ser atacado verbalmente pelo boxeador Floyd Mayweather em 2014.

Segundo Magomedov, ele vem brigando com Adesanya desde que os dois eram competidores no circuito chinês de kickboxing. Isso pode ser novidade para Adesanya, que não pareceu reconhecer qualquer história anterior com o adversário invicto.

Adesanya, bicampeão do UFC, vem de uma derrota por finalização para o rival Dricus du Plessis em agosto passado. Ele estava tentando ganhar o título dos médios pela terceira vez, mas perdeu pela terceira vez em quatro lutas.

Assista ao vídeo de reação de Adesanya no UFC 308 abaixo.