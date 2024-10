Israel Adesanya revela cronograma ideal de retorno ao UFC, grande erro que cometeu na derrota para Dricus du Plessis

Se Israel Adesanya conseguir o que quer, ele lutará mais cedo ou mais tarde.

O ex-campeão dos médios voltou após quase um ano de folga em agosto, no UFC 305, em Perth, onde foi finalizado por Dricus du Plessis no quarto round. “The Last Stylebender” já perdeu duas consecutivas e três de quatro, mas nada disso parece importar. Adesanya está se divertindo como lutador e quer continuar se divertindo em batalhas competitivas. Na verdade, Adesanya diz que estaria disposto a lutar novamente antes do final do ano.

“Mesmo que eu não tenha o cinturão, eles ainda colocaram meu nome na boca”, disse Adesanya em O show de Adam Carolla. “Ainda sou Israel Adesanya. Para mim, vou deixá-los me chamar, ou algo assim. No momento quero lutar mais uma vez antes do final deste ano ou início do ano que vem. Mas ainda não sei. Estou apenas treinando, continuando de onde paramos, e receberei uma ligação em algum momento com algumas opções. tenho certeza Dana [White] vai me bater em algum momento.

Adesanya foi um dos campeões mais ativos da história do UFC durante sua disputa pelo título, mas acabaria perdendo o cinturão dos médios para o rival de longa data Alex Pereira no UFC 281 em novembro de 2022. Cinco meses depois, Adesanya recuperou o cinturão com o Nocaute do Ano de 2023. contra Pereira no UFC 287.

O reinado não durou muito, pois Sean Strickland surpreendeu a comunidade do MMA com uma vitória desequilibrada por decisão no UFC 293, em setembro de 2023, resultado que levou Adesanya a se afastar da competição.

Ele voltou contra o rival du Plessis e, embora Adesanya fosse competitivo, as coisas não aconteceram do seu jeito, e momentos antes da sequência final de du Plessis é onde Adesanya acredita que tudo escapou.

“Foi apenas um momento da luta em que foi meu trabalho de pés”, explicou Adesanya. “Eu fiz algo e escorreguei. E então apontei para o chão e pensei, ‘Não foi você, foi o chão’, e naquele momento, eu não deveria ter apontado para o chão. … Ele pulou nisso.

“Olha, este é o jogo. Eu errei, que pena, mas não estava realmente apegado ao resultado. Eu só queria me exibir. Eu queria realmente estar em uma luta, e foi uma boa luta. Eu me diverti.”

Adesanya está enfrentando a derrota com calma e isso só aumentou sua vontade de voltar ao octógono.

“Mal posso esperar para fazer isso de novo”, disse Adesanya. “Contra quem? Nós descobriremos.