Itália 4-1 Israel (14 de outubro de 2024) Análise do jogo

O zagueiro italiano Giovanni Di Lorenzo marcou duas vezes na vitória em casa por 4 a 1 sobre Israel, pela Liga das Nações, na segunda-feira, quando a equipe de Luciano Spalletti colocou um pé nas quartas de final.

A vitória manteve a Itália na liderança do Grupo Dois da Liga A, com 10 pontos, um à frente da França, que derrotou a terceira colocada Bélgica por 2 a 1. A Itália precisa de pelo menos um ponto nos dois jogos restantes da fase de grupos para garantir uma vaga na próxima fase.

O atacante Mateo Retegui abriu o placar ao marcar um pênalti no canto superior aos 41 minutos, enquanto após o intervalo Di Lorenzo cabeceou o segundo após cobrança de falta de Giacomo Raspadori.

Mohammed Abu Fani marcou para Israel aos 66 minutos direto de escanteio, antes de Federico Dimarco servir Davide Frattesi para o terceiro da Itália e Di Lorenzo selar a vitória com um chute rasteiro da entrada da área.

“Eles foram bons em termos de atitude de equipe no primeiro tempo, nós os surpreendemos algumas vezes com o passe de Di Lorenzo para Retegui”, disse Spalletti em entrevista coletiva.

“Os espaços eram estreitos… mas o facto de termos estado tantas vezes à frente do guarda-redes é um sinal de que os rapazes fizeram um grande jogo.”

Havia atiradores no telhado do estádio e uma forte presença policial em toda a cidade de Udine para a partida, enquanto Israel jogava fora da Hungria neutra pela primeira vez este ano devido à guerra em curso do país com o Hamas.

Udine estava em alerta máximo, com o jogo a ser disputado tendo como pano de fundo o conflito em curso no Médio Oriente, que se espalhou para o Líbano depois de mais de um ano de guerra em Gaza.

No final, tanto o jogo – como uma manifestação anterior pró-Palestina – decorreram sem incidentes.

Jogadores italianos comemoram depois de marcar um gol contra Israel em jogo da Liga das Nações da UEFA.

A Itália dominou a posse de bola desde o início, mas Israel teve uma boa oportunidade logo no início, através de Oscar Gloukh, que rematou ao lado da entrada da área, antes de o guarda-redes visitante Omri Glazer ter feito bem ao bloquear Retegui à queima-roupa.

Glazer mostrou suas habilidades novamente logo depois, negando o gol de Retegui mais uma vez, antes que o atacante finalmente conseguisse seu nome na súmula, depois que a Itália recebeu um pênalti por falta de Dor Peretz sobre Sandro Tonali antes do intervalo.

Di Lorenzo aumentou a vantagem para os donos da casa aos 54 minutos, ao marcar a cobrança de falta de Giacomo Raspadori com uma cabeçada que passou na frente do goleiro e entrou no poste direito.

Israel reduziu um gol contra a corrente do jogo, após verificação do VAR.

Mas a confiança da Itália só aumentou e Frattesi fez o 3-1 aos 72 minutos, com uma finalização rasteira no primeiro tempo, antes de Di Lorenzo garantir os pontos sete minutos depois.

Desde que marcou pela Itália em setembro de 2021 contra a Lituânia, Di Lorenzo marcou cinco gols pelo seu país, enquanto o colega defensivo Dimarco marcou três.

Israel, que foi promovido à primeira divisão da Liga A na edição anterior, está na última posição da classificação do grupo, sem pontuar.

“Você pode ver a mão de Spalletti nesta equipe e quando eles jogam como jogaram esta noite fica muito difícil para os adversários”, disse o técnico de Israel, Ran Ben Shimon.

A Itália, que desperdiçou uma vantagem de dois golos no empate frente aos belgas na semana passada, viajará novamente para defrontar a equipa de Domenico Tedesco em Novembro, antes do último jogo em casa frente à França.

Informações da Reuters e da Associated Press foram usadas nesta história.