Jabrill Peppers, dos Patriots, enfrentará acusações de estrangulamento e drogas

FOXBOROUGH, Massachusetts – O segurança do New England Patriots, Jabrill Peppers, se declarou inocente na segunda-feira, depois de ter sido preso no sábado. Ele enfrentará acusações que incluem estrangulamento e porte de drogas, de acordo com a polícia de Braintree, Massachusetts.

A polícia anunciou a prisão de Peppers na segunda-feira, dizendo que respondeu a um distúrbio em um endereço residencial na manhã de sábado, quando uma ligação indicou que havia uma briga entre duas pessoas.

A polícia disse que Peppers, que completou 29 anos na sexta-feira, será acusado de “agressão e agressão, agressão e agressão com arma perigosa, estrangulamento e posse de substância Classe B que se acredita ser cocaína”.

De acordo com a polícia de Braintree, Peppers empurrou uma mulher no chão, enfiou a cabeça dela na parede e colocou as mãos em volta do pescoço dela para estrangulá-la. A polícia disse que ela foi tratada em casa por ferimentos no rosto e nos joelhos.

Peppers se declarou inocente durante sua acusação no Tribunal Distrital de Quincy (Massachusetts) na manhã de segunda-feira. Ele pagou fiança de US$ 2.500 e foi obrigado a ficar longe da mulher.

O advogado de Peppers, Marc Brofsky, disse ao tribunal que as evidências do caso “lançam dúvidas reais sobre as alegações, incluindo evidências gravadas em vídeo”. Ele disse que Peppers concordou em não ter contato com a mulher.

A próxima audiência está marcada para 22 de novembro, mas Peppers foi autorizado a dispensar seu comparecimento.

Em comunicado, os Patriots disseram estar “cientes de um incidente envolvendo Jabrill Peppers no fim de semana, no qual a polícia está investigando”. A NFL disse que estava “ciente do assunto” e não faria mais comentários.

Peppers, capitão do time, não jogou na derrota dos Patriots por 15 a 10 para o Miami Dolphins no domingo. Ele treinou de forma limitada na semana passada devido a uma lesão no ombro, e a equipe o descartou oficialmente no sábado.

“Ele me ligou naquela manhã. Eu sabia o que estava acontecendo”, disse o técnico do Patriots, Jerod Mayo, à rádio esportiva WEEI na segunda-feira. “Informamos à NFL o que estava acontecendo e ainda estamos coletando informações… Não acho que alguém conheça os fatos ou algo parecido. É um processo.”

Mayo disse aos repórteres que informou a equipe sobre a situação e que Peppers terá permissão para entrar nas instalações da equipe por enquanto.

“Não sabemos o suficiente para dizer que ele não deveria estar no prédio”, disse Mayo.

Peppers assinou uma extensão de três anos no valor de US$ 24 milhões em julho

A Associated Press contribuiu para este relatório.