Jack Doherty bate na McLaren personalizada durante a transmissão e parece estar enviando mensagens de texto

O negócio é o seguinte: a personalidade da internet de 20 anos estava viajando por uma estrada escorregadia de Miami em seu chicote caro na manhã de sábado, enquanto estava na plataforma, Kick… com o início do momento agora viral mostrando-o olhando para seu telefone enquanto estiver ao volante.

Doherty de repente perde o controle do veículo, gritando ao bater no parapeito da estrada – e seu cinegrafista no banco do passageiro, que estava capturando tudo, começa a gemer de dor após o grande golpe.

Seu cinegrafista teria sofrido alguns pequenos danos, com manchas de sangue em seu rosto – meios de comunicação afirmam que os dois foram enviados para o hospital, com o homem por trás da câmera recebendo alguns pontos.

Aliás, parece que Doherty está pegando fogo desde o acidente de sábado… com muitos online apontando que Jack estava mais preocupado com sua McLaren do que com o cara que estava com ele.