Jack Stephens, do Southampton, baniu dois jogos por abusar de árbitros

O capitão do Southampton, Jack Stephens, recebeu uma multa de £ 50.000 (US$ 66.535) e foi suspenso por dois jogos pela Federação Inglesa de Futebol (FA) por sua linguagem abusiva contra os dirigentes durante o confronto do mês passado com o Manchester United na Premier League.

Stephens foi expulso por seu grande desafio sobre Alejandro Garnacho na derrota por 3 a 0 para o United em 14 de setembro.

O zagueiro de 30 anos discutiu com o árbitro Stuart Attwell e o quarto árbitro Gavin Ward, o que levou à apresentação de um relatório extraordinário de incidente.

“O zagueiro admitiu que usou palavras abusivas e insultuosas tanto contra o árbitro quanto para o quarto árbitro por volta dos 79 minutos após ter sido expulso”, disse a FA em comunicado.

“Uma Comissão Reguladora independente impôs estas sanções.”

Stephens compareceu pessoalmente à comissão e pediu desculpas por usar linguagem ofensiva.

“Estou bem ciente de que o que eu disse foi completamente inaceitável e abaixo do padrão de conduta esperado de mim”, disse ele. “Estou muito envergonhado pelo meu comportamento e quero pedir desculpas sinceramente por isso.

Jack Stephens usou linguagem abusiva com os dirigentes depois de ser expulso por uma entrada sobre Alejandro Garnacho, do Man United. Imagens de Ryan Hiscott/Getty

“Sei que ser capitão, e todas essas outras posições, traz uma responsabilidade extra de me comportar bem. Estou em uma posição privilegiada e sou visto como um modelo pelos outros, então o que faço dentro e fora de campo é observado. por outros e influencia como eles se comportam.

“Lamento amargamente minha escolha de idioma. O idioma que usei não é característico para mim.”

As notas da comissão acrescentam que Stephens escreveu cartas de desculpas a ambos os funcionários.

Stephens vai perder os próximos jogos do Southampton contra Arsenal e Leicester City. Ele já cumpriu suspensão de três jogos por cartão vermelho, perdendo partidas contra Ipswich Town, Everton e Bournemouth.

O Southampton está em penúltimo lugar no campeonato com um ponto após seis jogos.

Informações da Reuters contribuíram para este relatório.