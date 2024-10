Jaguares em ‘ladeira escorregadia’ depois que a segurança vê ‘muita desistência’ contra os ursos

Depois de outra derrota embaraçosa repleta dos mesmos problemas crônicos que afetaram o Jacksonville Jaguars durante toda a temporada, o técnico Doug Pederson acredita que uma mudança de cultura é necessária.

Se isso não acontecer, disse ele, uma temporada que já está quase perdida poderá sair do controle.

“Jogamos um calendário de 17 jogos, então ainda temos mais alguns jogos”, disse Pederson no programa pós-jogo dos Jaguars após a derrota por 35-16 para o Chicago Bears no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres. “Ninguém vai sentir pena de nós. Temos que mudar. Eu digo nós, somos todos nós – treinadores, jogadores, todos. Temos que mudar agora mesmo essa cultura.

“Caso contrário, a situação fica fora de controle. Estamos em uma ladeira escorregadia, ou bem no topo dessa ladeira. Em algum momento, teremos que [say] basta, e você precisa ter orgulho suficiente e descobrir uma maneira.”

Pode estar ainda mais perto do limite do que Pederson imagina, porque o safety Andre Cisco disse à estação de televisão WJAX-TV de Jacksonville no vestiário após o jogo que os jogadores defensivos desistiram no segundo tempo do jogo. Ele também não se excluiu disso.

“Foi muito ruim”, disse Cisco, depois que Pederson fez seu comentário cultural e conduziu sua coletiva de imprensa normal pós-jogo. “Eu só… eu sinto que foi… como devo dizer isso… muita desistência. A última linha de defesa em uma situação como essa você pode sentir quando estamos jogando como um só e quando ‘ Não. Parecia muito cedo no jogo, talvez no intervalo, que não estávamos jogando como um só. Os caras têm que entender, quando você está lá, você está realmente jogando para o seu irmão. em posições vulneráveis, seja fisicamente ou apenas no aspecto profissional.

“… Domingo, quando importa, entendemos que essa é a parte mais difícil, mas não há desculpa para a falta de esforço. Isso é literalmente o mínimo que você pode fazer, é sair e se esforçar. Estou dizendo isso para mim também. .”

Mais cedo, Pederson disse estar satisfeito com o esforço dos jogadores.

“Eu sinto que os caras estão – eles não desistem”, disse Pederson. “Eles continuam lutando. Temos que descobrir como sair do nosso caminho e apenas jogar futebol. Digo isso e parece fácil, mas é difícil. É um jogo difícil de jogar e não esperávamos. estar aqui neste lugar e agora temos que encontrar uma maneira de sair disso.”

Os Jaguars não conseguiram sair do seu caminho durante toda a temporada. A defesa, que estava sem dois titulares (o cornerback Tyson Campbell e o linebacker Foyesade Oluokun), cedeu quatro passes para touchdown para o quarterback do Bears, Caleb Williams. Em vez de ir atrás do novato, os Jaguars rebateram apenas seis vezes e pressionaram Williams 10 vezes em seus 32 recuos.

Houve três pênaltis em uma tacada no terceiro quarto que eliminaram um sack de terceira descida (12 homens em campo) e uma incompletude de terceira descida (segurada pelo cornerback Ronald Darby).

Adicione quatro possíveis passes para touchdown dados pelos recebedores Gabe Davis (dois), Christian Kirk e Brian Thomas Jr., uma interceptação de Trevor Lawrence e um fumble do tight end Evan Engram, e você terá o mesmo tipo de erros controláveis ​​que atormentaram o Jaguares durante sua largada de 0-4.

Agora eles estão em uma posição em que Pederson considera o jogo do próximo domingo contra o New England, no Estádio de Wembley, uma vitória obrigatória.

“Eu diria que sim”, disse Pederson. “Eu diria tudo daqui em diante, francamente, [is a must-win]. Se quisermos voltar a jogar o tipo de futebol que sabemos que podemos jogar, teremos que vencer muitos jogos daqui para frente. Então eu diria que, sim, esses jogos daqui para frente são apenas isso.”

Os Jaguars estão 1-5 após a derrota para os Bears, e suas chances de chegar aos playoffs – que o proprietário Shad Khan disse antes da temporada ser sua expectativa – são baixas, já que apenas quatro times se recuperaram de um início de 1-5. para chegar aos playoffs na era do Super Bowl, de acordo com a ESPN Research.

Pederson atuou como coordenador ofensivo de uma dessas quatro equipes – o Chiefs de 2015.

Khan disse no sábado ao The Florida Times-Union que ainda acredita em Pederson e no gerente geral Trent Baalke. Após a derrota de domingo, Pederson foi questionado se ainda contava com o apoio de Khan.

“Sim”, disse Pederson. “Eu estava com ele, e estou.”

Lawrence disse que ainda acredita e apoia Pederson.

“Esse é o nosso treinador principal e somos uma equipe”, disse Lawrence. “Isso é difícil. Perder é difícil… mas não tem nada a ver com esse relacionamento [and] como nos sentimos em relação ao Coach. Somos um grupo. Vamos ficar juntos e sabemos que dias melhores estão por vir. Só temos que continuar trabalhando.”