Jake Paul rebate Eddie Hearn, Matchroom Boxing em resposta ao processo por difamação

Jake Paul está reagindo.

O influenciador social que virou boxeador respondeu a uma ação movida contra ele por Eddie Hearn e Matchroom Boxing com uma contra-ação buscando indenizações punitivas e compensatórias, juntamente com honorários advocatícios. Paul entrou com a ação por meio de seus advogados em documentos protocolados no distrito sul de Nova York na terça-feira.

A ação original movida por Hearn e sua empresa promocional alegou que Paul fez declarações difamatórias de que a Matchroom Boxing “subornou” Glenn Feldman – um juiz de boxe – “para influenciar o resultado de duas lutas de boxe que ele arbitrou”.

As lutas de boxe em questão foram a luta Katie Taylor x Amanda Serrano e um confronto entre Oleksandr Usyk e Anthony Joshua. A empresa Most Valuable Promotion de Paul representa Serrano, enquanto Hearn representa Taylor.

Em sua contra-ação, Paul negou muitas das acusações na denúncia apresentada contra ele, ao mesmo tempo em que expunha sua defesa a essas alegações.

Ele então detalhou sua causa para a contra-ação contra Hearn e Matchroom Boxing, alegando que a ação original movida era uma “tática de intimidação para diminuir a liberdade de expressão de Jake Paul e silenciar outros críticos da indústria do boxe”.

Paul está buscando “reembolso de honorários advocatícios, danos compensatórios e danos punitivos destinados a evitar que a Matchroom use ainda mais litígios caros e demorados para reprimir a liberdade de expressão de jornalistas, organizações de mídia e qualquer outra pessoa que fale sobre questões de interesse público .”

Na entrevista original, Paul marcou falta em Feldman pelos scorecards que ele entregou na luta Serrano x Taylor, bem como Usyk x Joshua.

“Claramente [Glenn Feldman] está recebendo dinheiro do Matchroom Boxing”, disse Paul referindo-se à promoção de Hearn que representa Taylor e Joshua. “É tão óbvio e eles nem estão tentando esconder isso.”

Hearn e Matchroom entraram com o processo contra Paul, com Feldman ingressando como co-autor.

Paul já havia entrado com uma moção para encerrar a ação, que foi negada, e uma conferência pré-julgamento foi marcada para 16 de outubro.

Agora Paul está na verdade contra-processando junto com um pedido para que o processo original seja arquivado sem prejuízo.