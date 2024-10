Jake Paul revela planos de ter filhos com a patinadora de velocidade GF Jutta Leerdam

A Criança Problema está pronta para ter algumas Crianças Problemáticas… porque Jake Paulo acaba de revelar seus planos de começar uma família com sua namorada patinadora olímpica, Vamos conversar sobre Leerdam .

O YouTuber que virou boxeador falou sobre suas ambições de paternidade em um episódio recente de “BS With Jake Paul” … explicando que ele tem que esperar um pouco antes de vê-las se tornarem realidade.

Isso também aconteceu alguns dias depois que Paul estava segurando sua sobrinha recém-nascida… depois de seu irmão/WWE Superstar Logan e sua noiva, Nina Agda , deu as boas-vindas à sua filhinha em setembro.

Paul, 27, e Leerdam, 25, tornou-se um casal oficial em abril de 2023, após se conectar no Instagram… com Jake dizendo que é um homem de sorte por estar com o atleta holandês.