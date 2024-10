James Franklin recusa comentar acusações de estupro contra ex-jogadores de futebol da Penn State

O técnico do Penn State, James Franklin, se recusou a responder às perguntas dos repórteres na quarta-feira, depois que dois de seus ex-jogadores foram acusados ​​​​pela polícia de estuprar uma garota de 17 anos em seu apartamento no dia 7 de julho.

O ex-defensivo do Nittany Lions, Jameial Lyons, 19, é acusado de estupro, agressão agravada sem consentimento, relações sexuais desviadas voluntárias e contravenção, agressão indecente sem consentimento e invasão de privacidade sem consentimento.

O ex-linebacker da Penn State Kaveion Keys, 19, é acusado de estupro, agressão agravada sem consentimento e agressão sexual e contravenção de agressão indecente sem consentimento.

Lyons foi libertado sob fiança de US$ 500.000 pelo juiz do distrito magistral de Center County, Donald M. Hahn, durante uma acusação na quarta-feira; Keys foi liberado sob fiança de US$ 400.000.

Uma audiência preliminar está marcada para 30 de outubro.

Após o treino de quarta-feira, um repórter começou a perguntar a Frankin sobre o caso criminal. Franklin se afastou do microfone e um porta-voz da universidade leu uma declaração preparada: “Em relação aos dois ex-jogadores de futebol americano da Penn State, divulgamos uma declaração ontem e nosso departamento de programa e atletismo não fará mais comentários.”

Quando outro repórter tentou perguntar a Franklin sobre a dispensa dos jogadores, ele se afastou novamente.

“Mais uma vez, pessoal, a universidade já divulgou um comunicado”, disse o porta-voz.

O Center Daily Times postou em suas contas nas redes sociais um vídeo da conversa entre Franklin e os repórteres.

James Franklin se recusou a comentar as acusações de estupro contra ex-jogadores. Minha história, com vídeo (de @JacksonRanger1) de quando Franklin foi questionado: https://t.co/9pbLokyZag pic.twitter.com/JUMZWhMbOR -Jon Sauber (@JonSauber) 24 de outubro de 2024

De acordo com uma queixa criminal policial e uma declaração de causa provável obtida pela ESPN, a estudante de 17 anos disse à polícia que conheceu Keys e Lyons em um apartamento fora do campus em 6 de julho e foi para o apartamento deles na manhã seguinte.

A menina disse à polícia que Keys e Lyons forneceram álcool a ela e a outras duas meninas. Enquanto ela assistia TV com os jogadores no quarto de Keys, segundo o depoimento, os jogadores fumavam maconha.

A menina disse à polícia que enquanto ela tentava adormecer, os jogadores se aproximaram dela por ambos os lados e a tocaram sem consentimento. Ela disse à polícia que os dois homens a forçaram a fazer sexo oral com eles.

Ela disse que os jogadores a estupraram e ela não conseguiu impedi-los por causa do tamanho. Ela disse à polícia que seus braços estavam presos e que os jogadores a agarraram pelo pescoço e a sufocaram diversas vezes. Ela disse que não conseguia respirar.

A menina disse à polícia que viu o flash de uma câmera, que ela acreditava ser de um dos jogadores gravando um vídeo.

De acordo com o depoimento, ela “resistiu fisicamente e conseguiu fugir. Ela gritou e xingou Keys e Lyons”. Ela tentou acordar duas outras mulheres no apartamento.

Lyons “agarrou a vítima, carregou-a para fora e jogou-a no chão”, segundo a polícia.

A polícia alegou que Lyons disse à garota: ‘B —-, você não vai voltar aqui nunca e ficar fora da nossa vida.’

Outra mulher disse à polícia que depois de acordar no apartamento para vomitar, Lyons a levou para seu quarto. Ela disse à polícia que acordou sem calças, enquanto Lyons a agredia sexualmente.

Em 8 de julho, a polícia da Penn State University cumpriu um mandado de busca no apartamento e entrevistou Lyons e Keys. Inicialmente, Keys disse à polícia que havia mulheres em seu apartamento no dia 7 de julho, mas negou conhecer a menina de 17 anos ou ter feito sexo com alguma das mulheres.

Lyons disse à polícia que fez sexo com a garota de 17 anos e que Keys participou do encontro sexual. A declaração dizia que Lyons “demonstrou a maneira como segurou os braços da garota e agarrou-a pelo pescoço”.

“Lyons expressou a crença de que o contato foi consensual; no entanto, Lyons relatou ter conhecimento de que a vítima provavelmente denunciaria a situação à polícia”, disse o depoimento.

A polícia informou que um “pequeno vídeo documentando contato indecente” com o jovem de 17 anos foi localizado no rolo da câmera do celular de Keys.

Penn State suspendeu Lyons e Keys do time de futebol em agosto.

“Estamos cientes das graves acusações contra o Sr. Keys e o Sr. Lyons, que não estão mais matriculados na Universidade”, disse um porta-voz da universidade em comunicado. “A segurança de nossa comunidade é nossa principal prioridade, e a Penn State leva muito a sério qualquer denúncia de agressão sexual ou má conduta e investiga toda e qualquer denúncia.”

Lyons, da Filadélfia, disputou oito partidas como calouro na Penn State em 2023. Keys, de Varina, Virgínia, não jogou e foi redshirt na temporada passada.