Jameson Williams, do Lions, suspendeu 2 jogos por violação da política PED

ALLEN PARK, Michigan – A NFL anunciou oficialmente na quinta-feira que o wide receiver do Detroit Lions, Jameson Williams, foi suspenso por dois jogos sem remuneração por violar a política da NFL sobre substâncias que melhoram o desempenho.

Williams será elegível para reintegração em 4 de novembro, após o jogo da Semana 9 do Lions contra o Green Bay Packers, disse a liga.

A notícia veio depois que Williams anunciou que não apelará da decisão da liga e aceitou a punição. Em comunicado divulgado por seu agente Rocky Arceneaux, Williams disse que “a notícia foi uma surpresa completa que ainda estou tentando entender”.

“Não tomo suplementos ou vitaminas e sou excessivamente cauteloso até mesmo em tomar remédios sem receita”, disse Williams. “Em nenhum momento fiz algo na tentativa de trapacear ou em busca de uma vantagem injusta. Entendo que sou responsável por tudo o que entra no meu corpo e tenho que assumir a responsabilidade neste caso.”

Williams participou dos treinos do Lions nos últimos dois dias e disse que a liga o notificou da violação esta semana. Ele também foi suspenso por quatro jogos por violar a política de jogos de azar da NFL em 2023 para apostas móveis em jogos não-NFL nas instalações do clube. Ele também perdeu os primeiros 11 jogos de sua temporada de estreia por causa de uma lesão no ligamento cruzado anterior sofrida na faculdade.

Williams, a 12ª escolha do Alabama no draft de 2022, está em segundo lugar entre os Leões em jardas recebidas (361) e touchdowns (3).

Escolhas do Editor 2 Relacionado

“Não tenho nada além de amor e respeito por este jogo, meus companheiros de equipe, treinadores, a organização do Lions e a cidade de Detroit”, disse Williams. “É decepcionante aceitar esta suspensão e vai me machucar estar longe da equipe enquanto eles se preparam esta semana. Portanto, por respeito aos meus companheiros, esta será a última vez que abordarei este assunto.”

Embora a carreira de Williams tenha tido um início difícil, o técnico do Lions, Dan Campbell, diz que ainda acredita que Williams pode crescer com esse incidente. A equipe contará com outras armas de recepção, como Amon-Ra St. Brown, Allen Robinson, Kalif Raymond, Tim Patrick e o tight end Sam LaPorta para ajudar a compensar.

“Eu confio nesse garoto. Eu confio nele. E, infelizmente, você tem que pagar pelos seus pecados”, disse Campbell na quarta-feira. “Se algo acontecer e isso acontecer, que assim seja. Mas eu sei disso, penduramos a corda na subida.

“E há mais de um ano, ele começou a subir e chegou até nós. E talvez ele tenha perdido o controle, mas vai subir de novo. Aquela corda ainda está lá. Está amarrada a nós, e ele estará muito bem, mas ele faz parte desta equipe e eu confio nele.”

Após o treino de quinta-feira, St. Brown ecoou os sentimentos de Campbell sobre a equipe manter a confiança na Williams, apesar da última suspensão. St. Brown disse que o time sentirá falta de sua velocidade e habilidade explosiva nos dias de jogo e descreveu a situação como “lamentável”, mas a sala dos recebedores tem trabalhado para mantê-lo de bom humor.

“Todos nós conversamos com ele como recebedores. Ele está bem, seu espaço mental… ele está bem”, disse St. Brown. “O que quer que tenha acontecido, aconteceu, e ele vai seguir em frente e lidou com isso como um homem adulto.”

Na noite de segunda-feira, Williams disse que estava desapontado com a suspensão atual, mas que “não tem escolha a não ser levar isso no queixo”.

“Estou de bom humor, pronto para voltar com [my] irmãos o mais rápido possível”, disse Williams à ESPN por mensagem de texto.