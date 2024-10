Jamie Foxx estava brincando sobre Diddy estar envolvido em sua hospitalização

Jamie Foxx houve rumores de que ele derramou o chá sobre Diddy estar por trás de sua hospitalização no ano passado – mas somos informados de que não há verdade nessas afirmações.

Fontes próximas à situação disseram ao TMZ que durante a gravação de seu especial de comédia, “What Had Happened Was”, Jamie fez nomeie a figura agora desgraçada enquanto fala sobre sua passagem pelo hospital ATL – mas eles estão nos dizendo que foi tudo uma brincadeira.

Página seis inicialmente relataram relatos conflitantes de três testemunhas oculares diferentes que assistiram às gravações no Alliance Theatre de Atlanta no início deste mês. Duas pessoas supostamente não consideraram os comentários de Jamie sobre Diddy uma piada… enquanto uma terceira afirmou que Foxx realmente encerrou o boato, dizendo: “Se [Diddy] fosse o responsável, eu estaria morto.”

Produtor Sufocar sem brincadeira deu uma entrevista no início deste mês onde afirmou que havia um boato na indústria de que Diddy estava supostamente por trás da hospitalização de Foxx. Ele afirma que assistiu a algumas gravações do especial e, nele, Jamie disse que Diddy foi o responsável pelo que aconteceu com ele… e foi ele quem chamou o FBI sobre Diddy.