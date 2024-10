Jannik Sinner vence o Masters de Xangai e nega candidatura de Novak Djokovic ao 100º título

XANGAI – O melhor classificado Jannik Sinner derrotou Novak Djokovic em dois sets para vencer o Masters de Xangai no domingo, dando ao italiano o sétimo título da temporada como líder do torneio.

O italiano superou o 24 vezes campeão do Grand Slam por 7-6 (4), 6-3 em uma hora e 37 minutos e nunca enfrentou um break point no torneio de quadra dura ao ar livre. Sinner acertou oito ases e 22 vencedores contra quatro e 12, respectivamente, para Djokovic.

Djokovic almejava seu 100º título no torneio e o quinto em Xangai. Apenas Jimmy Connors com 109 títulos e Roger Federer com 103 atingiram a marca do século no tênis masculino.

Sinner se tornou o primeiro homem a ganhar mais de seis títulos em uma temporada desde que Andy Murray conquistou nove em 2016. Ele também empatou em seu recorde de carreira contra Djokovic, agora com quatro vitórias cada.

“Foi um jogo muito difícil, obviamente, jogar contra o Novak é um dos desafios mais difíceis que temos”, disse Sinner. “É difícil contar um segredo sobre (Djokovic) porque ele não tem nenhuma fraqueza. Você tem que tentar aproveitar as pequenas chances que ele lhe dá, mas não são muitas durante a partida. esporte, ele é muito difícil de enfrentar, então estou muito feliz.”

A vitória de Sinner veio depois de ele perder a final do Aberto da China, em Pequim, para Carlos Alcaraz e em meio a um caso de doping em andamento.

Sinner, de 23 anos, está agora com 8-2 contra adversários do top 5 em quadra dura este ano, com ambas as derrotas sendo contra o Alcaraz, que assistiu à final de domingo nas arquibancadas.