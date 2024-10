Jared Goff lança jogo perfeito para estabelecer recorde da NFL na vitória do Lions

DETROIT – Uma parte de Dan Campbell sentiu remorso na noite de segunda-feira – depois que ele não salvou um pedaço da história da NFL.

Seu quarterback, Jared Goff, fez um jogo perfeito, estabelecendo um recorde da NFL ao completar todos os 18 passes para ajudar o Detroit Lions a derrotar o Seattle Seahawks por 42-29 pela primeira vez desde 2012.

Quando Campbell percebeu a importância do desempenho eficiente de todos os tempos de Goff, já era tarde demais – ele já havia recompensado o wide receiver Jameson Williams e o safety Kerby Joseph com bolas de jogo no vestiário.

“Acabei de dar a bola do jogo para outra pessoa, então me sinto péssimo”, disse Campbell. “Eu sabia que ele jogou um jogo incrível. Não sabia que ele era perfeito. Não sabia que ele tinha literalmente 18 de 18 anos, mas sabia que ele jogou muito bem. Dava para sentir isso. Ele realmente encontrou seu ritmo cedo.”

Escolhas do Editor 2 Relacionado

Kurt Warner detinha o recorde anterior da NFL de passes sem incompletude, marcando 10 de 10 para o Arizona contra o Houston em 2005.

Goff não conseguia se lembrar de outra ocasião, em qualquer nível de sua carreira no futebol, em que tenha terminado um jogo com passes perfeitos.

“Nunca. Acho que nunca fiz isso. Eu sabia que tinha feito isso no primeiro tempo da semana passada, então estava ciente disso”, disse Goff, que arremessou para 292 jardas e dois touchdowns. “E eu estava meio ciente disso hoje, no meio do terceiro quarto. Eu pensei, ‘não consegui pensar em nenhum’, mas então joguei aquele para fora de campo que acabou sendo uma interferência ofensiva no passe e Eu estava tipo, ‘Isso conta?’ Eu não sabia se isso contava ou não. Mas sim, é um bom dia.”

Foi um dia especial para Goff. Durante o terceiro quarto, ele recebeu o primeiro touchdown de sua carreira em um passe curto de Amon-Ra St. Brown, algo que Goff disse que também nunca aconteceu desde que ele começou a jogar futebol aos 7 anos de idade.

Essa jogada ajudou os Leões a se tornarem o primeiro time com uma porcentagem de conclusão de 100% em um jogo, ao mesmo tempo em que vários jogadores lançavam passes desde pelo menos 1933, de acordo com a ESPN Research.

Goff e St. Brown disseram que a jogada foi apelidada de “Alcatraz”, pelo coordenador ofensivo Ben Johnson, e a dupla ficou feliz em executá-la no horário nobre depois de praticá-la em várias ocasiões diferentes, mas nunca encontrou uma situação de jogo para puxá-la. desligado.

Jared Goff não conseguia se lembrar de outra ocasião, em qualquer nível de sua carreira no futebol, em que tenha terminado um jogo sem lançar uma falha: “Nunca. Acho que nunca fiz isso.” Paulo Sancya/AP

“Não foi uma rota muito difícil. Foi como uma pequena rota de roda, vazamento tardio. Para essa rota, darei a ele uma nota 7 de 10”, disse St. Brown, que pegou seis passes para 45 jardas e um touchdown. “Não foi muito difícil lidar.”

O pivô do Pro Bowl, Frank Ragnow, foi descartado por causa de uma ruptura parcial no músculo peitoral, mas a linha ofensiva do Detroit intensificou-se com o veterano atacante Graham Glasgow passando para o centro e Kayode Awosika começando na guarda esquerda.

Goff se beneficiou do tempo e do espaço dentro do pocket, onde acertou 14 de 14 para 270 jardas e ambos os passes para touchdown.

Seus recebedores também encontraram espaço, e ele foi capaz de completar oito passes abertos com 5 ou mais jardas de separação, de acordo com NFL Next Gen Stats.

Um deles resultou em um touchdown de 70 jardas para Williams aos 2:52 do terceiro quarto, que deu ao Detroit uma vantagem de 35-20.

“Acabei de dar a bola para outra pessoa, então me sinto péssimo. Eu sabia que ele jogou um jogo incrível. Não sabia que ele era perfeito. Não sabia que ele tinha literalmente 18 de 18 anos.” O técnico dos Leões, Dan Campbell

O running back do Lions, Jahmyr Gibbs, correu para 78 jardas e um par de touchdowns. Ele também só percebeu o dia perfeito de Goff mais tarde.

“Isso é uma loucura, eu nem percebi até o final do jogo. Eu pensei, ‘Ainda não vi a bola atingir o chão’”, disse Gibbs. “Foi quando descobri. É legal. Estou feliz por ele.”

Após a vitória, Goff achou graça em Campbell distribuir as bolas do jogo para outros jogadores do elenco. Ele saiu do Ford Field com a cabeça erguida enquanto os Leões melhoravam para 3-1 na semana de folga.

“Tudo bem. Veremos, talvez ele invente, mas tudo bem”, disse Goff. “Estou muito feliz por termos conseguido a vitória.”