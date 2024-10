Jason Kelce coloca cerveja em cima do trailer, o cinegrafista cai do teto

Jason Kelce não está mais em campo, mas um de seus companheiros de equipe antes do jogo teve uma grande confusão hoje… com seu cinegrafista batendo no teto de um trailer e deixando cair seu equipamento.

O ex-centro do Philadelphia Eagles chegou ao estacionamento do Lincoln Financial Field na manhã de domingo, antes do início do Eagles x Browns, para festejar com os fãs de Philly … e, é claro, o exuberante irmão Kelce precisava beber uma ou duas cervejas no estacionamento.