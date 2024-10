Jason Kelce faz uma bola de boliche na porta traseira do Bills

Reproduzir conteúdo de vídeo





Jason Kelceo trabalho de é muito legal – o futuro membro do Hall da Fama estava de volta às suas travessuras antes do “Monday Night Football” … festejando com a notoriamente turbulenta Bills Mafia !!

Antigo centro de Buffalo Eric Madeira documentou a devassidão… mostrando a lenda do Philadelphia Eagles – vestindo uma fantasia de Fred Flintstone e um chapéu com o tema do Bills – fazendo uma dose de Gatorade em uma bola de boliche.

Claro, a façanha é comum antes dos jogos do Bills… assim como um monte de outras travessuras selvagens, como atacar mesas inocentes.





Kelce – que jurou não beber bebidas alcoólicas antes de pular no microfone da ESPN – brincou que esperava que alguém “enfiasse alguma coisa ali”… mas contanto que o conteúdo da garrafa fosse o anunciado, ele não estaria falando mal. na mesa “Contagem regressiva de segunda à noite”.

Parecendo renovado para a contagem regressiva de segunda à noite pic.twitter.com/6ergZKNCnp – Novas Alturas (@newheightshow) 14 de outubro de 2024

@newheightshow

Ele se limpou muito bem … enquanto trocou o traje do Fred por um terno com tema do Bills (completo com corrente de asas de frango) enquanto se dirigia para a TV.