Jason Kelce supostamente em negociações com a ESPN sobre como apresentar um programa noturno

Mova-se, Jimmy Kimmel … Jason Kelce pode estar prestes a fixar residência no espaço noturno – ele está supostamente em negociações com a ESPN sobre apresentar seu próprio programa.

John Ourand de Puck informou na quinta-feira que o chefão da ESPN Jimmy Pitaro está procurando ampliar o alcance da rede – e parte do plano para realizar esse feito poderia incluir um programa noturno estrelado por Kelce.

Não está claro se seria no estilo tradicional – aquele em que um apresentador (como Kimmel) traz várias celebridades e atletas para falar sobre a vida e os próximos projetos de uma forma divertida com perguntas e respostas – embora Ourand tenha declarado no próprio pelo menos “não seria um programa de destaque ou recapitulação”.