Javonte Williams, do Broncos, marca TD de 8 jardas contra o Saints

NOVA ORLEANS – O Denver Broncos precisou de três viagens ao território do New Orleans Saints para marcar o primeiro touchdown do jogo na noite de quinta-feira, mas o running back Javonte Williams finalmente entrou desimpedido na end zone faltando 7 minutos e 30 segundos para o final do primeiro tempo.

O placar de 8 jardas deu aos Broncos uma vantagem de 13-0.

Os Broncos haviam finalizado suas duas melhores investidas antes disso com gols de campo de Wil Lutz – uma jarda de 46 jardas no final do primeiro quarto e uma jarda de 32 jardas no início do segundo quarto.

O touchdown deu ao Denver 205 jardas de ataque contra uma defesa do Saints devastada por lesões e marcou a primeira pontuação de Williams na temporada e apenas o segundo touchdown de um running back do Broncos em 2024.