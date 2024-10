Jay Cutler ainda tem permissão para dirigir após prisão por dirigir alcoolizado, mas com restrições

Fontes policiais disseram ao TMZ que a ex-estrela da NFL não pode sentar-se ao volante sem usar um dispositivo de ignição interligada. Então, se ele não passar no bafômetro no carro, aquele carro não anda!

As outras acusações são o não exercício do devido cuidado, a violação da lei de consentimento implícito (por se recusar a fazer um teste de sangue ou de bafômetro) e a posse de uma arma sob influência de álcool.

Jay pagou fiança de US$ 5.000 e foi libertado mais tarde naquela noite, de acordo com um representante do Departamento de Polícia de Franklin. Ele deve voltar ao tribunal em janeiro de 2025.