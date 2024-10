Jay-Z e Beyoncé furiosos com a comparação de Diddy, advogado Alex Spiro Rips Piers Morgan

TMZ. com

Jay-Z dar Beyoncé estão lívidos em Piers Morgan por transmitir uma entrevista com algumas alegações vagas, mas sérias contra eles… e seu advogado está questionando a ética de Piers.

O advogado dos Carters, Alex Spirojuntou-se a nós no “TMZ Live” na quarta-feira e perguntamos a ele sobre a resposta de Jay e Bey ao programa ‘Uncensored’ de Piers, transmitindo uma entrevista com Jaguar Wrightque afirmou que o casal teve mais “vítimas” do que Diddy.