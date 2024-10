Jayden Daniels continua atuação de ‘Superman’ para Comandantes em brasa

LANDOVER, Maryland – O quarterback do Commanders, Jayden Daniels, usava um número 5 cravejado de diamantes em uma corrente em volta do pescoço enquanto se dirigia à mídia. Nas últimas quatro semanas, companheiros de equipe dizem que ele também usou um “S” no peito enquanto ajudava a construir uma seqüência de quatro vitórias consecutivas.

“Ele entrou como o Superman”, disse o safety Jeremy Reaves.

E mesmo em um dia em que a capa foi puxada, Daniels ainda conseguiu fazer jogadas que fizeram os companheiros dizerem “Uau” enquanto ajudava os Commanders a continuar um início improvável. Depois de uma vitória por 34-13 sobre o Cleveland no domingo, Washington melhorou para 4-1 pela primeira vez desde 2008.

“Podemos ser um time realmente assustador”, disse o linebacker Bobby Wagner.

Os Commanders já igualaram o total de vitórias da temporada passada e venceram jogos consecutivos por 49 pontos combinados no jogo da semana 6 em Baltimore.

“As vibrações aqui são muito altas”, disse o receiver Terry McLaurin.

Isso levou alguns jogadores – que enfrentaram uma tempestade atrás da outra durante seu mandato em Washington – a quase se beliscarem para ter certeza de que era real. Muitos estiveram aqui durante o período turbulento em que ocorreram múltiplas investigações sobre o proprietário Dan Snyder e a cultura que ele criou. Washington não teve uma temporada de vitórias desde 2016 – apenas um jogador atual, o apostador Tress Way, estava no elenco naquela temporada. Os fãs abandonaram a esperança.

Está voltando. Em massa.

Reaves, na organização desde 2018, disse que disse ao companheiro de equipe Jeremy Chinn, que assinou com Washington na entressafra: “Eu nem sei como processar isso. Nunca foi assim aqui. Eu ainda estava no ensino médio. [in 2008].”

Ou como disse o defensor Jon Allen, em sua oitava temporada aqui, sobre a mudança noturna na organização: “É noite e dia”.

Boa parte dessa diferença vem de Daniels e do que ele fez em seus primeiros cinco jogos. Ele se tornou o primeiro jogador na história da NFL a arremessar mais de 1.000 jardas e correr pelo menos 250 em seus primeiros cinco jogos. Ele também estabeleceu um recorde da NFL de porcentagem de conclusão nos primeiros quatro jogos de uma temporada (82,1).

E mesmo quando teve seu dia menos preciso – ele completou 14 dos 25 passes – Daniels ainda fez grandes jogadas. Em pelo menos três ocasiões, ele deixou um jogador dos Browns batendo no chão de frustração depois de permitir que ele virasse a esquina para uma grande corrida ou arremesso.

Certa vez, Daniels evitou uma blitz do safety Grant Delpit e do linebacker Jeremiah Owusu-Koramoah correndo para fora – e então se conectando com o wide receiver McLaurin para um ganho de 66 jardas. Outra vez, o lado defensivo Za’Darius Smith agarrou um pedaço da camisa de Daniels enquanto ele corria para a direita. Foi quase um saco; em vez disso, Daniels fugiu de Smith por 2 jardas novamente na terceira para 1.

No final das contas, Daniels correu 11 vezes para 82 jardas, incluindo 34 jardas. Ele acertou em cheio com o recebedor Dyami Brown para um touchdown de 41 jardas.

“Ele é um competidor”, disse o running back Austin Ekeler. “Ele vai nos mostrar coisas o ano todo que vamos ficar tipo, ‘Uau’”.

O novato QB Jayden Daniels deu nova vida aos Commanders com seu jogo estelar durante cinco semanas. AP Foto/Stephanie Scarbrough

Mas um dos motivos pelos quais Washington está mais animado é porque no domingo Daniels também mostrou que ainda é um novato. Ele lançou uma interceptação na linha do gol em uma tacada e foi menos preciso do que em seus primeiros quatro jogos.

No entanto, a defesa dominou o ataque dos Browns em dificuldades, registrando sete sacks, mantendo-os em 212 jardas e um de 13 em terceiras descidas. Nas últimas duas semanas a defesa permitiu apenas 27 pontos combinados.

Isso resulta em uma equipe se divertindo novamente pela primeira vez em muito tempo. Os jogadores falaram sobre como se divertem trabalhando e brincando uns com os outros. Depois que o lado defensivo Dante Fowler Jr. registrou um sack, o pivô Tyler Biadasz estava na linha lateral imitando sua comemoração de “varredor”.

“Não participei de uma citação de ‘boa cultura’”, disse o guarda-direito do Washington, Sam Cosmi, que está em sua quarta temporada com os Commanders. “Lentamente, mas com segurança, eu vejo isso. É muito legal ver, fazer parte de falar e agir sobre isso. Estou animado com isso.”

Essa energia se infiltrou nas arquibancadas de um estádio conhecido por receber milhares de torcedores adversários. Todos os fãs dos Browns foram abafados no domingo.

“Não posso dar nenhuma importância ao passado”, disse Quinn. “O que posso dizer é que pensei que havia sido criada uma vantagem de jogar em casa.”

Allen deu crédito a Quinn por criar uma atmosfera energética. “Há uma razão pela qual os caras sempre o seguem pela liga”, disse ele.

Mas, no final, o desempenho de Daniels foi quase igualmente revigorante. O linebacker Frankie Luvu, que recuperou um fumble e teve 2,5 sacks no domingo, disse que Daniels já está nas instalações quando ele e Wagner chegam por volta das “5 ou 6 horas”. [a.m.].”

“Ver isso e o que ele faz aos domingos não é chocante”, disse Luvu.

A segunda escolha geral cativou os fãs em Washington – e além.

“Eu tenho pessoas em casa [in Florida] que nunca assiste os comandantes que estão explodindo meu telefone”, disse Reaves. “Recebo mais mensagens sobre ele do que sobre mim. Isso é loucura. Nunca liguei minha TV e vi nada de Commanders ou estou no Twitter e Commanders é uma tendência no bom sentido.”

Mas Daniels continua impressionado. Como alguém próximo a ele disse recentemente: Ele não veio a Washington para vencer jogos no início da temporada.

“Estou muito animado para que esses caras tenham esse sentimento”, disse Daniels sobre os jogadores que estão aqui há algum tempo. “São tempos emocionantes. Mas temos que voltar ao trabalho. Agora vamos para a próxima semana.”