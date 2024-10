Jayden Daniels do comandante será submetido a exames para lesão na costela

LANDOVER, Maryland – Os Washington Commanders ainda não sabem se o quarterback Jayden Daniels perderá algum momento devido a uma lesão na costela que o levou a abandonar a vitória de domingo sobre o Carolina no primeiro quarto, mas descobriram que ainda podem ser eficazes no ataque sem ele.

Daniels sofreu uma lesão na costela na primeira posse de bola de Washington e acabou sendo descartado. Marcus Mariota o substituiu e completou 18 de 23 passes para 205 jardas e dois touchdowns, enquanto liderava seis gols na goleada de 40-7.

O técnico Dan Quinn disse que “não tinha nenhuma atualização” sobre Daniels após o jogo, dizendo que mais testes seriam realizados na segunda-feira para determinar a extensão de sua lesão.

“Vou lhe dar algumas atualizações assim que descobrir amanhã, mas não tenho nenhuma esta noite”, disse Quinn.

A mãe de Daniels, Regina, postou nas redes sociais que “ele está bem”, e várias fontes disseram à ESPN após as primeiras radiografias que Daniels estava bem.

Ele ficou parado na linha lateral com roupas normais e podia ser visto sorrindo e conversando com companheiros de equipe. Ele abraçou o quarterback do Carolina, Bryce Young, após o jogo, bem como o dono do Washington, Josh Harris, entre outros.

“Vai levar algum tempo, seja o que for”, disse Mariota sobre a lesão de Daniels. “Não temos ideia, mas ele estava de bom humor. … Vamos levar isso no dia a dia.”

Washington (5-2) recebe Chicago (4-2) no domingo, no que seria um confronto entre os dois melhores zagueiros escolhidos no draft, com os Bears selecionando Caleb Williams uma posição à frente de Daniels.

“Você sabe que ele é um jogador difícil”, disse o recebedor Terry McLaurin. “Ele fará o que for preciso para se preparar para a próxima semana.”

Técnicos e companheiros de equipe disseram não ter certeza de quando Daniels sofreu a lesão. Pareceu acontecer no final de uma corrida de 46 jardas na primeira jogada dos Commanders na scrimmage. No final da corrida, Daniels virou ligeiramente para a esquerda para tentar imobilizar o safety dos Panteras, Lonnie Johnson Jr. O linebacker Marquis Haynes também ajudou a atacar Daniels por trás.

Após a jogada seguinte, uma transferência para Austin Ekeler, Daniels pareceu agarrar seu lado esquerdo enquanto executava uma corrida falsa para a esquerda.

Daniels carregou a bola mais duas vezes na série, uma vez caindo desajeitadamente no chão, em vez de deslizar para se entregar. Após a posse, os treinadores examinaram Daniels na linha lateral antes de ele ir para a tenda médica.

Ele lançou um passe de aquecimento em campo antes da próxima série ofensiva dos Commanders e fez uma careta de dor. Ele saiu de campo e bateu o capacete no chão, na linha lateral, enquanto Mariota assumia o comando.

Daniels, que tem sido o principal impulsionador de um ataque que entrou no jogo classificado em segundo lugar em pontuação, logo entrou no vestiário para o restante do tempo.

Nos primeiros seis jogos, Daniels completou 75,3% de seus passes para 1.404 jardas, 6 touchdowns e 2 interceptações. Ele também correu para 322 jardas e mais quatro pontuações.

“Ele é essencialmente o líder do nosso time e é um jogador fenomenal, que será um grande jogador por muito tempo”, disse o tight end Zach Ertz. “… Então, o primeiro pensamento é obviamente apenas preocupado com ele e, a partir daí, é só voltar e jogar. Temos muita confiança em Marcus.”

Mariota, que passou os primeiros quatro jogos da temporada como reserva lesionado devido a uma distensão no músculo peitoral, executou o ataque em ritmo semelhante. Ele falhou em seus três primeiros passes, mas depois liderou um touchdown de 92 jardas pouco antes do intervalo. Mariota lançou apenas mais duas falhas no resto do jogo.

“Não fiquei surpreso que ele tenha tido um bom desempenho”, disse Quinn sobre Mariota. “Eu vejo as coisas extras que ele faz. Foi bom ver essa confiança de volta nele e ver a alegria dele, porque todos sentem seu apoio – não apenas Jayden, todo mundo sente. Ele tem esse tipo de impacto sobre ele. Ele passou por isso. Ele é um excelente companheiro de equipe e os caras sentem isso.