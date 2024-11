JD Vance diz a Joe Rogan que dirigiu para casa e carregou as armas após o tiroteio de Trump

Reproduzir conteúdo de vídeo



A experiência de Joe Rogan

JD Vance estava pronto para defender sua propriedade depois Donald Trump quase foi baleado em julho… ele dirigiu para casa e imediatamente carregou suas armas – pronto para atirar!

O candidato republicano a vice-presidente deu uma entrevista a “The Joe Rogan Experience”, divulgada quinta-feira … e conta a história de como soube do tiroteio em Butler, Pensilvânia, que quase tirou a vida do 45º POTUS.



Reproduzir conteúdo de vídeo





13/07/24

Vance diz que viu o clipe online e imediatamente pensou que DJT havia sido morto depois que o ex-prez agarrou sua orelha e foi arrastado para o chão por agentes do Serviço Secreto – é claro, Trump levantou-se e disse ao público para “lutar”.

Parece que Vance não esperou o suficiente para ver o resultado… andaimes Rogan ele agarrou seus filhos, jogou-os no carro, voltou do campo de minigolfe em que estavam e carregou todas as suas armas – pronto para a última resistência de Vance, se necessário.

Vale a pena notar… o senador de Ohio ainda não era o candidato republicano à presidência – porque a Convenção Nacional Republicana ocorreu dias após o tiroteio. Portanto, provavelmente não havia proteção do Serviço Secreto para Vance na época.

É claro que Trump sobreviveu ao atentado contra a sua vida – o que levou a uma investigação exaustiva do Serviço Secreto e do renúncia do Chefe Kimberly trapaceira – e ele e Trump estão agora em uma corrida tensa contra o vice-presidente Kamala Harris e governador de Minnesota Tim Walz.