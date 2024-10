Jeanty transforma 13 corridas em 186 jardas enquanto Boise State rola

O running back do Boise State, Ashton Jeanty, continuou sua busca pelo recorde até o status de favorito do Heisman Trophy no sábado à noite, na vitória do No. 21 Broncos por 62-30 sobre o visitante do Utah State.

Jeanty ultrapassou 1.000 jardas corridas na temporada em apenas seu 90º carregamento e produziu 186 jardas corridas e três touchdowns em 13 tentativas na primeira metade da vitória. Ele empatou um recorde da FBS ao precisar de apenas cinco jogos para atingir 1.000 jardas corridas.

“Em primeiro lugar, Ashton Jeanty? Melhor jogador do país. Próxima pergunta”, disse o técnico do Boise State, Spencer Danielson.

Escolhas do Editor

1 Relacionado

O running back júnior correu para 1.031 jardas e 16 touchdowns em 10,9 jardas por corrida para o 4-1 Broncos e agora tem uma média de 206,2 jardas corridas por jogo. Suas 1.031 jardas em cinco jogos ocupam o oitavo lugar na história da FBS, de acordo com a ESPN Research.

Jeanty transformou seu primeiro carregamento contra Utah State em um touchdown de 63 jardas. Ele então marcou em uma corrida de 75 jardas no início do segundo quarto, superando o recorde de temporada única da Mountain West Conference para TDs de corrida de 70 jardas em uma temporada com seu quarto. Jeanty tem sete corridas de 60 ou mais jardas na campanha, empatadas em maior número na FBS em uma única temporada nos últimos 20 anos.

Boise State não enfrentou Jeanty no segundo tempo depois de ter uma vantagem de 49-17 no intervalo. Ele também ficou de fora do segundo tempo da vitória em casa dos Broncos por 56-14 sobre o FCS Portland State em 21 de setembro.

Principais ganhos A estrela de Boise State, Ashton Jeanty, tem 1.031 jardas corridas nesta temporada, a oitava maior nos primeiros cinco jogos de um jogador em uma temporada na história da FBS: Ano Jogador Jardas 2006 Garrett Wolfe 1.181 1981 Marcus Allen 1.136 1996 Byron Hanspard 1.112 2017 Bryce Amor 1.088 1998 Ricky Williams 1.086 1996 Troy Davis 1.047 1982 Ernest Anderson 1.042 2024 Ashton Jeanty 1.031 – Pesquisa ESPN

“É tudo uma questão de equipe e Ashton faz o mesmo”, disse Danielson. “Nós o protegemos. Seremos inteligentes com Ashton por causa do quão vital ele é para nossa equipe, e precisamos ter certeza de que teremos representantes de outros caras lá. Além disso, nesse ponto, não sei o que seus rush yards eram, mas sabemos que ele teve o suficiente.”

O ataque dos Broncos foi dominante de qualquer maneira, conquistando a vitória em sua estreia em Mountain West com o primeiro desempenho de mais de 60 pontos do programa desde 2018. O quarterback Maddux Madsen arremessou para 256 jardas e três touchdowns, e Boise State terminou com 599 jardas no total contra o 1-4 Aggies.

Em cinco jogos, Jeanty está no ritmo da temporada recorde de Barry Sanders em 1988. Sanders teve 1.002 jardas corridas em 130 corridas nos primeiros cinco jogos de sua temporada de vitórias no Heisman em Oklahoma State e terminou com um recorde da FBS de 2.628 jardas e 37 touchdowns.

Jeanty emergiu como favorito para vencer o Heisman e foi listado em 2,5-1 pela ESPN BET na noite de sábado. O quarterback do Alabama, Jalen Milroe, era o favorito nas apostas no início do dia, mas suas chances aumentaram para 12-1 pela ESPN BET depois que Vanderbilt derrotou o Crimson Tide, número 1 do ranking, no início do sábado.

“Acredito que ele estará em Nova York para o Heisman”, disse Danielson sobre Jeanty. “Acredito nisso porque o vejo trabalhar. Porque vejo o companheiro de equipe que ele é.