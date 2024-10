Jennifer Aniston homenageia Matthew Perry no aniversário de 1 ano da morte

De acordo com a fundação, o objetivo da organização é continuar “o compromisso duradouro de Matthew em ajudar outras pessoas que lutam contra a doença do vício”.

Matthew foi encontrado inconsciente em sua banheira de hidromassagem em sua casa em Los Angeles, no dia 1º de outubro. 28 de outubro de 2023… ele foi mais tarde declarado morto aos 54 anos. Sua morte foi relatada pela primeira vez como um aparente afogamento, mas o Gabinete do Examinador Médico do Condado de Los Angeles confirmou em dezembro que Matthew morreu do efeitos agudos da fiação.