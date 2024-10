Jennifer Lopez percorre o caminho da memória em entrevista pré-gravada no AMAs

Jennifer Lopez fez uma viagem pela estrada da memória para o 50º aniversário do American Music Awards na noite de domingo, recitando seus momentos favoritos ao longo das décadas.

A cantora/atriz apareceu em uma entrevista pré-gravada tocada na noite de domingo no AMAs de 2024, com Mariah Carey, Jennifer Hudson, Kat Hudson e muitos outros no público repleto de estrelas.