Jerry Hairston Jr. De coração partido pela morte de Fernando Valenzuela, ’63 é muito jovem’

Jerry Hairston Jr. é um dos muitos que estão de luto no mundo do beisebol o falecimento de Fernando Valenzuela esta semana… andaimes TMZ Esportes sua admiração pela lenda dos Dodgers era infinita.

Hairston Jr. na verdade, teve a chance de trabalhar com o ex-arremessador nos últimos anos de sua vida… já que os dois fizeram shows transmitindo jogos de Los Angeles – e ele não teve nada além de ótimas experiências com o cara.

Ele nos contou que na verdade foi jogar golfe algumas vezes com Valenzuela… e os dois riram muito enquanto estavam no campo e também no Dodger Stadium.